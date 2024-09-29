سياسة | دولي

اشتباكات كثيفة بالمدفعية وغارات جوية على طول خطوط الجبهة في شرقي أوكرانيا

29 - سبتمبر - 2024

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كييف: هزت اشتباكات مدفعية كثيفة وغارات جوية روسية خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا، وفقا لتقرير الوضع المسائي الصادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الأحد. وذكر التقرير أن المدفعية الروسية قصفت نحو 20 مستوطنة بالقرب من سومي وخاركيف.
وترددت أنباء عن وقوع هجمات روسية جديدة ضد خطوط الدفاع الأوكرانية في مناطق النزاع المحيطة بدونباس، حيث تمكنت القوات الأوكرانية من صد 13 هجوما بالقرب من بوكروفسك ووقف 17 تقدما للقوات الروسية بالقرب من كوراكوفي.
ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.
وأفادت تقارير بوقوع قتال عنيف في منطقة فوهليدار، مما أثار مخاوف بين الخبراء العسكريين الأوكرانيين من احتمال سقوط البلدة الصغيرة في الجزء الجنوبي من دونباس، التي شهدت عامين من الحرب، في أيدي القوات الروسية.
(د ب أ)

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