اشتباكات مسلحة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وإطلاق عشرات الصواريخ نحو المستوطنات- (صور وفيديوهات)

غزة: اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.
وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين من الفصائل الفلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر دوي اشتباكات في هذه المناطق، وعمليات اقتحام للحدود من بينها “إنزال” لعناصر تتبع للفصائل الفلسطينية.
تغطية صحفية: مشاهد لجيبات المــقاومين داخل المستوطنات في قطاع غزة. pic.twitter.com/1izxoIz00G
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلي: “يدور حاليا تبادل لإطلاق النار بين المتسللين وجنود الجيش الإسرائيلي، وطلبت أجهزة الأمن من أهالي مدينة سديروت البقاء في بيوتهم بالقرب من الغرف المحصنة”.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل إسرائيلية تبلغ من العمر 70 عاما، و15 إصابة جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.
وتم إطلاق صافرات الإنذار في المدن الإسرائيلية في وسط وجنوبي إسرائيل وفتح الملاجئ في العديد من المدن.
وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، والتي بدأتها فجر السبت.
🚨استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. pic.twitter.com/IuZJYfUB2v
— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) October 7, 2023
كما أفاد شهود عيان أن مسلحين من الفصائل أطلقوا النار تجاه زوارق لسلاح البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ قطاع غزة.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات في غزة تعليق الدوام حتى إشعار آخر.
(الأناضول)
وابل من الصواريخ من #غزة 🇵🇸 علىٰ الكيان الصهيوني المُحتل #إسرائيل 🇮🇱.. مشاهد للدمار وفشل القُبة الحديديّة Iron Dome المُتكرر في التصدي للصواريخ الغزاويّة كتائب عز الدين القسّام✌️ – #فلسطين #قطاع_غزة #عسقلان #تل_أبيب #أسدود #Israel #GazaStrip #Ashkelon pic.twitter.com/vfb2V3HlfT
— Jarah Aldhafeeri جراح الظفيري (@Q8J72) October 7, 2023
تغطية صحفية: مــقاومون يسيطرون على الشوارع في مستوطنات الاحتلال شرق قطاع غزة. pic.twitter.com/XIUor7ksr3
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023
تغطية صحفية: جانب من عمليات إنزال المقاومين داخل حدود قطاع غزة. pic.twitter.com/BHRV3KsbFA
— السيد ابراهيم مهدي (@SayedIbrahimMah) October 7, 2023
🔻 المقاومين داخل مستوطنات قطاع #غزة 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 pic.twitter.com/AT83oU8uxN
— المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) October 7, 2023