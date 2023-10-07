اشتباكات مسلحة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وإطلاق عشرات الصواريخ نحو المستوطنات- (صور وفيديوهات)

غزة: اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين من الفصائل الفلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر دوي اشتباكات في هذه المناطق، وعمليات اقتحام للحدود من بينها “إنزال” لعناصر تتبع للفصائل الفلسطينية.

تغطية صحفية: مشاهد لجيبات المــقاومين داخل المستوطنات في قطاع غزة. pic.twitter.com/1izxoIz00G — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلي: “يدور حاليا تبادل لإطلاق النار بين المتسللين وجنود الجيش الإسرائيلي، وطلبت أجهزة الأمن من أهالي مدينة سديروت البقاء في بيوتهم بالقرب من الغرف المحصنة”.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل إسرائيلية تبلغ من العمر 70 عاما، و15 إصابة جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وتم إطلاق صافرات الإنذار في المدن الإسرائيلية في وسط وجنوبي إسرائيل وفتح الملاجئ في العديد من المدن.

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، والتي بدأتها فجر السبت.

🚨استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. pic.twitter.com/IuZJYfUB2v — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) October 7, 2023

كما أفاد شهود عيان أن مسلحين من الفصائل أطلقوا النار تجاه زوارق لسلاح البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ قطاع غزة.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات في غزة تعليق الدوام حتى إشعار آخر.

(الأناضول)

تغطية صحفية: مــقاومون يسيطرون على الشوارع في مستوطنات الاحتلال شرق قطاع غزة. pic.twitter.com/XIUor7ksr3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023