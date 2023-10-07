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اشتباكات مسلحة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وإطلاق عشرات الصواريخ نحو المستوطنات- (صور وفيديوهات)

منذ 41 دقيقة

إطلاق صواريخ من مدينة غزة باتجاه إسرائيل

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غزة: اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين من الفصائل الفلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر دوي اشتباكات في هذه المناطق، وعمليات اقتحام للحدود من بينها “إنزال” لعناصر تتبع للفصائل الفلسطينية.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلي: “يدور حاليا تبادل لإطلاق النار بين المتسللين وجنود الجيش الإسرائيلي، وطلبت أجهزة الأمن من أهالي مدينة سديروت البقاء في بيوتهم بالقرب من الغرف المحصنة”.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل إسرائيلية تبلغ من العمر 70 عاما، و15 إصابة جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وتم إطلاق صافرات الإنذار في المدن الإسرائيلية في وسط وجنوبي إسرائيل وفتح الملاجئ في العديد من المدن.

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، والتي بدأتها فجر السبت.

كما أفاد شهود عيان أن مسلحين من الفصائل أطلقوا النار تجاه زوارق لسلاح البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ قطاع غزة.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات في غزة تعليق الدوام حتى إشعار آخر.

(الأناضول)

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