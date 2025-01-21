اشتباكات وقتلى في ريف حمص… ومذكرة اعتقال فرنسية بحق الأسد

دمشق ـ «القدس العربي»: قتل ستة أشخاص على الأقل في اشتباكات في الريف الغربي لمحافظة حمص في وسط سوريا بين عناصر أمن من الإدارة الجديدة ومسلحين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إطار حملة “تمشيط” أكدت السلطات، أنها بدأتها الثلاثاء، في وقت أصدر فيه القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بدء “إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية عملية تمشيط واسعة في ريف حمص الغربي”.

وأشارت إلى وقوع “اشتباكات عنيفة بين إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية مع فلول ميليشيات (الرئيس المخلوع بشار) الأسد في قرية الغور الغربية في ريف حمص الغربي” وهي منطقة محاذية للحدود مع لبنان.

وقال المرصد من جهته، إن هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل “6 مسلحين حتى الآن” في هذه البلدة التي يقطنها سكان من الأقلية الشيعية.

وأضاف أن الاشتباكات شهدت استخدام “الأسلحة الرشاشة والثقيلة، وسط استخدام الأمن العام لدبابات إلى المنطقة لدعم عناصر القوى الأمنية”.

وأصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية على ما أفاد مصدر مطلع “فرانس برس” الثلاثاء.

سياسيا، مثّل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ‎سوريا لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي ‎دافوس في ‎سويسرا.

وقال الشيباني في تغريدة له الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، سأتشرف بتمثيل ‎سوريا لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي ‎دافوس في ‎سويسرا، لافتا إلى أنه سينقل للعالم “رؤيتنا التنموية حول مستقبل سوريا وتطلعات شعبنا العظيم”.