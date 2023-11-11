اشتباكات وقصف عنيف.. مستشفيات شمال غزة تحت النار

غزة: كثفت الطائرات الإسرائيلية مساء الجمعة، هجماتها ضد مستشفيات قطاع غزة حيث واصلت غاراتها على محيط مستشفيات “الشفاء” و”الإندونيسي” و”العودة” و”القدس” و”الرنتيسي للأطفال”.

وليل الجمعة/السبت، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات “عنيفة” بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وقال بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة: “سلسلة غارات عنيفة من طيران الاحتلال بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال غزة”، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت وزارتا الداخلية والصحة في قطاع غزة، مساء الجمعة، تعرض محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لقصف “عنيف” من القوات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر تلغرام، إن “الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يتخللها إطلاق قنابل فوسفورية”.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت صحيفة “فلسطين” المحلية باندلاع “اشتباكات عنيفة” مع المقاومة قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي يعد الأكبر في القطاع، وكان مأوى لآلاف النازحين من مناطق شمال القطاع.

وأضافت أن هناك “قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا في محيط مجمع الشفاء، كما أن هناك تحليق طيران إسرائيلي بشكل منخفض في سماء المجمع، مع إطلاق النار والقذائف بكثافة”.

وذكر مراسل الأناضول، أن مجمع الشفاء شهد نزوح فلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، وكانوا بداخله ضمن آلاف آخرين، على خلفية بلاغات وإنذارات إسرائيلية تطالب بإخلاء شمال القطاع.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين” فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.

وصباح الجمعة، أعلن متحدث وزارة الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حاصرت مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال وأن حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين تتعرض للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، مقتل شخص وإصابة 20 آخرين معظمهم أطفال، في استهداف قناصة جيش الاحتلال مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

وأعلنت الجمعية ليل الجمعة/السبت، أن 3 ساعات فقط تفصل خروج مستشفى القدس عن الخدمة جراء نفاد الوقود.

وقالت الجمعية في بيان على منصة “فيسبوك”: “سيحرم 500 مريض وجريح بالمستشفى من الرعاية الصحية وسيفقد المرضى في غرفة العناية المكثفة والأطفال في الحاضنات حياتهم”.

وأعلن متحدث وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاصر مستشفيي الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة وأن حريقا هائلا اندلع في الطابق السفلي بالمستشفى بعد استهدافه من الطيران الإسرائيلي، وفق المصدر ذاته.

كما استهدفت الطيران الإسرائيلي مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة ومحيط مستشفى “أصدقاء المريض”، ودمرت مركبة إسعاف بعد قصف إسرائيلي على محيط مستشفى العودة شمال القطاع.

وفي السياق، وصف متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في بيان منفصل نشرته الوزارة: “القصف في محيط المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع بأنه جنوني”.

من جانبها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، أن الدمار الذي يلحق بالمستشفيات في غزة أصبح لا يُحتمل، ويجب أن يتوقف.

وأوضحت أن “نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة بينما ينعدم فيه الأمان، وصل إلى مرحلة لا رجعة منها، ما يعرّض حياة آلاف الجرحى والمرضى والنازحين للخطر”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خروج 18 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ أيام، يُصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته ضد مستشفيات قطاع غزة، ويشن غارات عنيفة أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، بالإضافة إلى حالة قلق كبيرة على مصير النازحين في تلك المستشفيات.

ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)