اشتباك بين الجيش اللبناني ومسلحين مجهولين قدموا من الأراضي السورية

بيروت- “القدس العربي”: وقع إطلاق نار، مساء الثلاثاء، على الحدود اللبنانية الشرقية ناحية البقاع الغربي بين وحدات من الجيش اللبناني ومسلحين لم تتأكد هويتهم.

وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 10/ 12/ 2024 في جرود كفرقوق- راشيا الوادي، أقدم مسلحون مجهولون قادمون من الأراضي السورية على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش، وإطلاق النار في الهواء، وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوري بعد أن تم إخلاؤه. وقد أطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية، ما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية”.

وبعد شائعات عن أن إطلاق النار حصل مع عناصر من “هيئة تحرير الشام”، طمأن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور أهالي راشيا، بالقول “اتصلت بقائد الجيش العماد جوزف عون الذي أكد لي أن الاشتباك الذي حصل في جبل دير العشائر في منطقة راشيا هو مع عصابة سرقة وليس مع عناصر هيئة تحرير الشام”.

وأضاف أبو فاعور “أطمئن أهلنا في راشيا بأن ليس هناك ما يدعو إلى القلق وجيشنا اللبناني موجود وهو يحظى بالثقة الكاملة ونحن نقف خلفه في كل خطوة لتوطيد الأمن”.