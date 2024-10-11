اشتباه بتسلل مسلحين من لبنان إلى الجليل الأعلى

القدس: قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية أوعزت للمستوطنين بعدة مناطق في الجليل الأعلى (شمال) بملازمة المنازل “إثر اشتباه بتسلل مسلحين من لبنان“.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “السلطات المختصة أوعزت إلى سكان عدد من التجمعات السكانية في الجليل الأعلى، منها الريحانية، بملازمة المنازل حتى إشعار آخر عقب ورود إنذارات بتسلل مسلحين”.

كما أشارت الهيئة إلى أن صفارات الإنذار دوت في الساعة الأخيرة بمدينة عكا ومنطقة الكريوت قرب حيفا وفي مستوطنة كريات شمونة وضواحيها بعد رصد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.

(الأناضول)