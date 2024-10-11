سياسة | عربي

اشتباه بتسلل مسلحين من لبنان إلى الجليل الأعلى

11 - أكتوبر - 2024

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القدس: قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية أوعزت للمستوطنين بعدة مناطق في الجليل الأعلى (شمال) بملازمة المنازل “إثر اشتباه بتسلل مسلحين من لبنان“.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “السلطات المختصة أوعزت إلى سكان عدد من التجمعات السكانية في الجليل الأعلى، منها الريحانية، بملازمة المنازل حتى إشعار آخر عقب ورود إنذارات بتسلل مسلحين”.

كما أشارت الهيئة إلى أن صفارات الإنذار دوت في الساعة الأخيرة بمدينة عكا ومنطقة الكريوت قرب حيفا وفي مستوطنة كريات شمونة وضواحيها بعد رصد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.

(الأناضول)

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  1. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 9:09 ص

    يارب سدد رميهم

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 10:58 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948والله يرحم سيد شهداء حزب الله اللبناني حسن نصر الله وإخوانه من نخبة الرضوان يا إخوان ✌️🇱🇧☹️☝️🚀🐒🚀🐒

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