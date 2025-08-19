اشتباه بشن قراصنة إيرانيين هجوماً إلكترونياً على وزيرة ألمانية إيرانية الأصل

مبنى وزارة العدل في برلين. 26 مارس 2018. ا ف ب

برلين: تعرضت فيلور بادنبرغ، وزيرة العدل في ولاية برلين الألمانية، لهجوم سيبراني، وذلك حسبما أعلنت الوزارة المحلية التي ذكرت أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى وقوع هجوم مستهدف على أحد أجهزة الكمبيوتر المكتبية في قسم القيادة بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن الاستيلاء على بيانات شخصية، من بينها رسائل بريد إلكتروني صادرة من وإلى أشخاص كانوا على تواصل مع طاقم إدارة الوزارة منذ 1 فبراير/شباط 2023.

ووفقاً لمعلومات مجلة “دير شبيغل”، تمكن القراصنة من الحصول على التقويم الرقمي الخاص بالوزيرة بادنبرغ، والذي كانت تسجل فيه مواعيدها وشركاء محادثاتها. وأضافت المجلة، استناداً إلى مصادر أمنية، أن هذا يشمل أيضاً بيانات خاصة.

وأوضحت المجلة أن المهاجمين تظاهروا في رسائل البريد الإلكتروني بأنهم ممثلون رفيعو المستوى عن المجلس المركزي لليهود في ألمانيا. واستطردت أنه يبدو أن أحد موظفي الإدارة قد نقر على رابط في رسالة موجّهة إلى بادنبرغ، ويُعتقد أن هذا أدى إلى إصابة جهاز الكمبيوتر ببرمجيات خبيثة.

وذكرت إدارة وزارة العدل أن الهجوم السيبراني طال جهاز كمبيوتر واحداً فقط، تسربت منه البيانات. وقالت متحدثة: “حتى الآن لم يتم تسجيل حالات أخرى من حركة بيانات ضارة”، وأضافت: “كما لم تتأثر أيضاً الأنظمة التقنية الخارجية وفقاً لآخر المعلومات”.

وأكدت أن الإدارة ما زالت قادرة على العمل بشكل كامل. ويرجّح أن يقف قراصنة إيرانيون وراء هذا الهجوم، حيث تنحدر الوزيرة بادنبرغ من أصول إيرانية.

(د ب أ)