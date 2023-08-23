اشتداد حدّة الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع حول قاعدة استراتيجية بالخرطوم- (صور وفيديوهات)

ود مدني- السودان: اشتدّت الإثنين في محيط “سلاح المدرّعات” في الخرطوم حدّة الاشتباكات الدائرة منذ الأحد بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية، بحسب ما أفاد سكّان وكالة فرانس برس.

وتشنّ قوات الدعم السريع منذ الأحد هجوماً ضارياً من جبهات عدّة على القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة بغرض السيطرة عليها، لكنّها تواجه مقاومة شرسة من الجيش، وفق المصادر نفسها.

وأكّد عدد من سكان منطقة الشجرة لفرانس برس وقوع “خسائر كبيرة في الجانبين” نتيجة الاشتباكات.

وقال أحد السكّان لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ القتال لم يتوقّف منذ اندلاعه الأحد إلا لمدة ساعة، مشيراً إلى أنّ “هذه أطول المعارك التي شهدناها في الشجرة”.

ويؤكّد طرفا الصراع باستمرار عبر حساباتهما على منصّات التواصل الاجتماعي سيطرتهما على القاعدة العسكرية، وينشر كلّ منهما مقاطع فيديو تظهر قواته داخل القاعدة.

وتعذّر على فرانس برس التحقّق من صحّة هذه الفيديوهات.

وتدور حرب على السلطة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح أكثر من أربعة ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

ومساء الثلاثاء، دعا مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، مجدّداً “الأطراف إلى وقف القتال للسماح بمرور المساعدات”.

وأضاف أنّ “طرق المساعدات مغلقة والمخزونات الغذائية تتضاءل” في بلد يحتاج أكثر من نصف عدد سكّانه إلى مساعدات إنسانية.

(أ ف ب)