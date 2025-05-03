اشترى لوحة سيارة بـ 33 مليون درهم.. الحكم بسجن وإبعاد الملياردير أبو صباح في الإمارات بتهمة غسل أموال- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، المعروف بلقب “أبو صباح”، لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من أمواله، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً آخرين، من بينهم ابنه، بتهمة غسل الأموال “ضمن تشكيل عصابي منظم”.

السجن 5 سنوات والإبعاد لـ (أبو صباح) في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم محكمة دائرة الجنايات الرابعة في دبي قضت بحبس رجل الأعمال الهندي بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة. pic.twitter.com/rCG8eOqtz2 — خالد البرغش (@khalidfhad) May 2, 2025

شملت القضية 33 متهماً، أدين بعضهم حضورياً وآخرون غيابياً، بتأسيس شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية، وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها.

كما قضت المحكمة بتغريم ثلاث شركات بمبلغ 50 مليون درهم لكل منها، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والمستندات المضبوطة، مع إبعاد جميع المتهمين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.

يُذكر أن أبو صباح هو مالك شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، لها فروع في الإمارات والولايات المتحدة والهند، واشتهر بأسلوب حياته الفاخر واستثماراته البارزة، أبرزها شراؤه لوحة أرقام مميزة تحمل الرقم “5” مقابل 33 مليون درهم في مزاد علني عام 2016.

(وكالات)