اشتعال النار في سفينة تنقل 3 آلاف سيارة لمصر قبالة ساحل هولندا- (صور)

أمستردام: قال خفر السواحل الهولندي إن حريقا اندلع الأربعاء في سفينة قبالة الساحل الهولندي وعلى متنها قرابة ثلاثة آلاف مركبة مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

واندلع الحريق مساء الثلاثاء في السفينة فريمانتل هايواي المسجلة في بنما. ويبلغ طولها 199 مترا وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر، وأجبر الحريق العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم.

وأوضح خفر السواحل أن سفن الإنقاذ أخذت ترش الماء على السفينة المشتعلة لإخماد النيران لكن الكثير من المياه قد يؤدي إلى إغراقها.

وقال إدوين فيرستيج المتحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية “لم يتم السيطرة على الحريق بالتأكيد. من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الشحنة التي تنقلها السفينة”.

وأشار خفر السواحل على موقعه على الإنترنت إلى أن سبب الحريق غير معروف، لكن متحدثا باسم خفر السواحل أفاد لرويترز في وقت سابق بأن النار نشبت بالقرب من سيارة كهربائية.

وقال خفر السواحل إن السفينة فريمانتل، التي غادرت ميناء بريمرهافن، تم قطرها بعيدا عن مسارات الشحن ويمكن أن تغرق. وكانت تبعد 27 كيلومترا إلى الشمال من جزيرة أميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق.

وأجلي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23.

ونقلت طائرة هليكوبتر بعض الذين يعانون من أعراض استنشاق الدخان إلى منشآت طبية في البر الرئيسي.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إدوين جرانيمان إن خبراء الإنقاذ يحاولون تحديد الخطوات التالية في التعامل مع السفينة المشتعلة.

وتخشى منظمات بيئية من أن غرق سفينة الشحن، قبالة الساحل الهولندي، ربما يؤدي إلى أضرار بيئية واسعة.

وقال متحدث باسم منظمة “دي نوردزي فاونديشن” لوكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) “ربما يعني ذلك كارثة بيئية، لبحر الشمال وبحر وادن”.

وهناك مخاوف من أن الوقود والبضائع- حوالي 3 آلاف سيارة- ربما ينتهي بها الأمر في البحر وفي قاع البحر.

وهذا الحادث هو الأحدث من بين عدة حرائق شهدتها سفن تنقل شحنات سيارات في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، لقي اثنان من رجال الإطفاء حتفيهما في نيوجيرزي وأصيب خمسة جراء حريق نشب في سفينة شحن تحمل مئات المركبات.

كما دمر حريق آلاف السيارات الفاخرة على متن سفينة قبالة سواحل جزر الأزور البرتغالية في فبراير شباط من العام الماضي.

(رويترز)