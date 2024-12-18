اشتعال النار في مستشفى كمال عدوان إثر استهداف إسرائيلي- (فيديو)

غزة: قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية إن آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة استهدفت المستشفى شمال قطاع غزة، الأربعاء، ما أسفر عن اشتعال النيران داخل قسم العناية المركزة فيه.

وأضاف في فيديو من أمام القسم الذي ظهر الدخان ينبعث منه، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، “تفاجأنا بدخول الآليات والجرافات إلى محيط مستشفى كمال عدوان الذي سبقه استهداف مخيف لمنازل المواطنين في محيط المستشفى وكنا نسمع إطلاق النيران والقذائف دون أن نتمكن من عمل شيء”.

“من المسافة صفر وبشكل جنوني”.. #إسرائيل تستهدف مستشفى #كمال_عدوان وتحرق قسم العناية المركزة الوحيد في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/2ArWIuK0sq — blinx (@BlinxNow) December 18, 2024

وأردف أبو صفية: “جرى إطلاق النار بشكل مفاجئ وجنوني على المستشفى بكافة أنواع الأسلحة”، مشيرا إلى “تعمد الآليات الإسرائيلية استهداف قسم العناية المركزة وكانت تطلق النيران تجاهه بشكل واضح”.

وتابع: “قمنا بأعجوبة بإخلاء المرضى الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي من قسم العناية المركزة واشتعلت النيران داخله”، مشيرا إلى أنه “القسم الوحيد الموجود في شمال قطاع غزة”.

ووصف أبو صفية الوضع في المستشفى وخاصة قسم العناية المركزة “بالكارثي جدا وأنه ما زال خطيرا”.

ولفت إلى أن “العاملين حاولوا إطفاء النيران بأدوات بسيطة لا سيما وأن المستشفى يعاني من نقص في المياه منذ 8 أيام عقب استهداف الجيش الإسرائيلي الخزانات وشبكة المياه”.

وزاد: “الآن قسم العناية المركزة خرج عن الخدمة والوضع كارثي، وكنا قد ناشدنا العالم منذ أكثر من 75 يوما بضرورة وجود حماية للمنظومة الصحية والعاملين فيها لكن لا استجابة”.

وبشكل يومي، تستهدف إسرائيل مستشفى كمال عدوان، حيث قصفت طائرات مسيرة من طراز “كواد كابتر”، الاثنين، المولدات الكهربائية ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي ووقوع أضرار في قسم العناية المركزة.

(الأناضول)