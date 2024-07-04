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اشتعال حرائق في محيط معتقل عصيون الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة- (فيديو)

5 - يوليو - 2024

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بيت لحم: اندلعت النيران في محيط معتقل عصيون الإسرائيلي ومقرات الإدارة وإحدى فرق جيش الاحتلال جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وتزامنت هذه النيران مع سلسلة من الحرائق، التي اندلعت في مستوطنات شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء القصف الصاروخي من لبنان.

 

(وكالات)

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