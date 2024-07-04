اشتعال حرائق في محيط معتقل عصيون الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة- (فيديو)

بيت لحم: اندلعت النيران في محيط معتقل عصيون الإسرائيلي ومقرات الإدارة وإحدى فرق جيش الاحتلال جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وتزامنت هذه النيران مع سلسلة من الحرائق، التي اندلعت في مستوطنات شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء القصف الصاروخي من لبنان.

اشتعال واسع للنيران في محيط معتقل عصيون، ومقرات الإدارة وإحدى فرق جيش الاحتلال جنوب بيت لحم. pic.twitter.com/1EbES2KAqf — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 4, 2024

حرائق بالقرب من مفرق "كتسرين" في شمال فلسطين المحتلة جراء القصف الصاروخي من لبنان اليوم pic.twitter.com/cTJpTziyNJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 4, 2024

(وكالات)