اشتعال حريق في منزل الطفولة لـ”بيونسيه” بولاية تكساس الأمريكية- (فيديو)

نيويورك: اشتعل حريق في منزل الطفولة للممثلة والمغنية الأمريكية بيونسيه يوم الاثنين.

وأفادت محطة “كي آي إيه إتش” التلفزيونية الأمريكية بأن رجال الإطفاء استغرقوا نحو 10 دقائق لإخماد الحريق الذي شب في المنزل الواقع في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وكان زوجان وطفليهما داخل المنزل وقت اشتعال الحريق، لكنهم لم يصابوا بضرر.

ولم يتضح على الفور سبب اشتعال النيران في المنزل المكون من طابقين.

(د ب أ)

