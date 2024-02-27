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اشتهر بدعمه لإسرائيل.. وفاة عميد عائلة روتشيلد اليهودية في بريطانيا

27 - فبراير - 2024

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لندن: توفي جاكوب روتشيلد، زعيم الجيل الرابع من عائلة روتشيلد البريطانية الاقتصادية المعروفة والنشطة في العديد من المجالات من السياسة إلى الأعمال التجارية، وذلك عن عمر ناهز 87 عاما.
وذكرت عائلته في بيان: “كان لأبينا مكانة مهمة في حياة كثير من الناس، لقد كان ممولا ناجحا للغاية، ومدافعا عن الثقافة والفنون، وموظفا حكوميا مخلصا، وناشطا بيئيا ممتازا ومحبوبا للغاية، وكان صديقا وأبا وجدا”.
وأعلنت أن الجنازة ستقام، الثلاثاء، في مراسم عائلية وفقا للتقاليد اليهودية، على أن تقام مراسم التأبين في وقت لاحق.
بدورها، قالت مؤسسة روتشيلد في بيان، إن الراحل الذي يظهر تأثيره في العديد من مجالات الحياة البريطانية، يقوم بأنشطة خيرية في جميع أنحاء إنجلترا، بدءاً من باكينغهامشير مسقط رأسه، وفي العديد من البلدان، بما في ذلك إسرائيل وألبانيا واليونان والولايات المتحدة.
وكان روتشيلد، مؤسس ومدير العديد من الشركات المالية وشركات إدارة الأصول، يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المعرض الوطني في لندن، حيث تعرض المجموعات الفنية الرائدة في العالم.
وبعد وفاته، ينتظر أن يحمل ابنه ناثانيال فيليب روتشيلد لقب بارون العائلة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 27, 2024 الساعة 8:01 ص

    لا شيء يدوم إلا وجه الحي القيوم 😃☝️

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  2. يقول Abid:
    فبراير 27, 2024 الساعة 8:36 ص

    الله لا يرده. لا بارك الله فيه و في عائلته. هم أصحاب و رواد الدولة العميقه. يتامرون على العالم بأسره. اللهم اكفنا شرورهم واقطع نسلهم.

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    1. يقول الطاف:
      فبراير 27, 2024 الساعة 11:09 ص

      اللهم امين

  3. يقول abuelabed:
    فبراير 27, 2024 الساعة 11:00 ص

    الحمد لله الذى أراحنا وأراح العالم .

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  4. يقول ريفي:
    فبراير 27, 2024 الساعة 12:19 م

    نتمي ان يجمعه الله مع شارون ويلحقهم المطبعين ونتنياهوا وان شاء الله نراهم يوم لاتنفع فيه الندامة
    ندعوا الله بكل اسماءه ان يديقم كل العداب بما قدمت ايديهم في حق اخواننا في فلسطين ولبنان ومصر من قبل

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  5. يقول Arafat Irshaid:
    فبراير 27, 2024 الساعة 12:35 م

    يارب …حرمة من الجنه …… ما تحرمة من النار …..

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  6. يقول محمد نور الدين الزنكي:
    فبراير 27, 2024 الساعة 1:02 م

    الى جهنم وبئس المصير !
    والى جميع عائلة روثشيلد وأعوانهم
    واحشرهم مع آل فرعون وقارون وهامان يارب العالمين

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  7. يقول احمد:
    فبراير 27, 2024 الساعة 3:25 م

    ملعون ابن ملعون ابن ملعون ابن ملعون جهنم وبئس بئس المصير

    رد
  8. يقول عامر:
    فبراير 28, 2024 الساعة 4:47 ص

    الى سعير ان شاء الله

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  9. يقول alaa:
    فبراير 28, 2024 الساعة 7:40 ص

    سيحاسبه الله

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  10. يقول جلاد الطغاة والخائنين:
    فبراير 28, 2024 الساعة 4:18 م

    إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

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