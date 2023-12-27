اشتية: أطالب الدول التي يحمل الجنود الإسرائيليون أو المستوطنون جنسياتها أن تطلب منهم مغادرة فلسطين

رام الله: طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، الدول التي يحمل جنود إسرائيليون أو مستوطنون جنسياتها أن تطلب منهم مغادرة الأراضي الفلسطينية فورا.

وقال اشتية في كلمة افتتاح جلسة للحكومة الفلسطينية: “أطالب الدول التي يحمل الجنود الإسرائيليون أو المستوطنون جنسياتها أن تطلب منهم مغادرة الأراضي الفلسطينية فورا تحت طائلة المسؤولية القانونية”.

وأضافت: “المستوطنون يستغلون الحرب على غزة لإقامة مستعمرات جديدة تحت مسميات (كيدمات صهيون) و(غفعات هاشاكيد) في منطقة القدس، ويرافق ذلك تسريع هدم البيوت ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي”.

وقال: “مطلوب من المجتمع الدولي الانتباه لما يجري هنا في الضفة الغربية من توسيع للاستيطان ويجب وقف ذلك”.

ورحب اشتية بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة “بما فيها المبادرة المصرية المعدلة”.

وقال: “مصر حتما حريصة كل الحرص على وحدانية التمثيل الفلسطيني، وأن أي ترتيب إقليمي أو دولي يمر فقط من خلال الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية”.

والثلاثاء، نقل موقع الشرق الإخباري، عن مصادر مطلعة لم يفصح عنها، بأن مصر عدلت المبادرة التي طرحتها الأحد الماضي وخلت من أي بنود تتعلق بشكل الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب، بعد أن كانت تقترح في صورتها الأولى تشكيل حكومة “تكنوقراط”، ما أثار حفيظة السلطة الفلسطينية، ورفضته منظمة التحرير باعتباره تجاهلاً لدورها.

وقال اشتية: “لن تنتصر إسرائيل على إرادة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، القتل اليومي البشع هو من باب الفشل”.

وتابع: “إسرائيل اليوم تقف مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون، تقتل وتجوع وتعطش وتشرد بهدف القتل”.

وقال: “الشرق الأوسط الجديد والسلام والأرض الذي أرادته إسرائيل بدوننا هي مشاريع جميعها فاشلة، نحن هنا باقون هذه الأرض لنا، وغزة مكون رئيسي من أرض دولة فلسطين”.

(الأناضول)