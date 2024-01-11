اشتية: إسرائيل تقف متهمة اليوم أمام محكمة العدل- (صور وفيديو)

رام الله: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، إن إسرائيل تقف متهمة بارتكاب “إبادة جماعية” في حق الشعب الفلسطيني، مشيدا بالدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وبدأت، الخميس، جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهمة بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وأضاف اشتية في كلمة خلال وقفة نظمت في ميدان نيلسون مانديلا في رام الله وسط الضفة الغربية دعما لدعوى جنوب إفريقيا “شكرا لجنوب إفريقيا، باسم قيادة الشعب الفلسطيني وباسم فصائل منظمة التحرير وباسم شعبنا الفلسطيني أحييكم بفخر أيها المدافعون عن الكرامة الإنسانية”.

وتابع: “إسرائيل اليوم تقف متهمة أمام محكمة العدل الدولية، ومتهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومتهمة في شوارع جنوب إفريقيا، وفي شوارع لندن وباريس وبرلين وواشنطن ومدريد وبروكسل، إسرائيل متهمة من كل عربي حر وشريف، ومن كل إفريقي وكل إنسان حر على هذه الأرض”.

وقال اشتية: “أليس قتل أكثر من 23 ألف إنسان في قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء والدواء إبادة جماعية، أليست محاولة قتل 60 ألف إنسان جرحى وهدم 271 ألف منزل إبادة جماعية، البعض في هذا العالم لا يريد أن يرى”.

وأضاف: “الذي يشجع إسرائيل على القتل هو مجرم، والذي يقتل لغرض القتل هو مجرم، فإسرائيل قامت على الاجرام بحق شعبنا من دير ياسين إلى الطنطورة إلى الدوايمة إلى كفر قاسم (عام 1948) إلى غزة، كل هذه الجرائم ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني”.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا، و59 ألفا و410 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)





