اشتية: اقتطاع سلطات الاحتلال الإضافي من أموال المقاصة “قرصنة ممنهجة”

رام الله: اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الثلاثاء، أن اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلية مبالغ إضافية من أموال المقاصة بمثابة “قرصنة ممنهجة”.

وندد اشتية في بيان، بقرار حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ إضافية من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال إن “اقتطاع سلطات الاحتلال مبالغ إضافية من أموال المقاصة، بدل ديون لشركة الكهرباء بمثابة قرصنة ممنهجة؛ وسطو على أموالنا كونها شركة خاصة ليست تابعة للسلطة الوطنية”.

وأضاف: “تلك الاقتطاعات معطوف عليها ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل انغلاق الأفق السياسي، بمثابة وصفة للانفجار، وإعلان حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا”.

وأشار إلى أن تلك الجرائم والانتهاكات تعكس المستوى الذي بلغته سلطات الاحتلال في تحديها للقوانين الدولية، مستفيدة من غياب المساءلة، وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب.

ودعا اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذراً من تداعياتها الخطيرة.

كانت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، قد كشفت عن قرار لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خصم مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بما يراوح بين 20 و30 مليون شيقل شهريا (نحو 5.4 ـ 8.1 ملايين دولار)، لصالح شركة كهرباء إسرائيل، كجزء من الفاتورة الشهرية من الديون المستحقة على شركة كهرباء محافظة القدس.

وتقتطع سلطات الاحتلال شهريا قرابة 260 مليون شيكل (نحو 70 مليون دولار) من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال في المعابر عن الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابلة عمولة، إضافة إلى اقتطاعات أخرى تعادل ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى وأخرى بدل كهرباء أو خدمات طبية وغيرها.

(وكالات)