اشتية: المناطق “ج” جزء من أراضي دولة فلسطين.. والخارجية تحذر من “الضم التدريجي الصامت”

غزة – “القدس العربي”:

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية وجود محاولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلية، من أجل ضم المناطق المصنفة “ج”، وشدد في ذات الوقت على أنها تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين كاملة، في وقت حذرت فيه الخارجية الفلسطينية من محاولات “الضم التدريجي الزاحف”.

وأكد اشتية في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أن حكومته ستناقش تعزيز صمود أهلنا في المناطق (ج)، وتمكين بنيتنا التحتية في تلك المناطق.

وقال “منذ بداية عملنا، أعطينا هذه المناطق أولوية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات علاقة بتلك المناطق، وجميع الوزارات تعمل على إنجاحها كلٌ حسب اختصاصه”.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية في بيان أصدرته، أن ما يحدث من استهداف جدي وتصعيد في اعداد المشاركين في اقتحامات الأقصى، ومحاولة فرض وقائع جديدة عليه “من شأنها إدخال تغييرات حاسمة على واقعه التاريخي والسياسي والقانوني على طريق تقسيمه مكانيا”.

وأشارت إلى ما تتعرض له بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية من اعتداءات واستباحة لآثارها من قبل جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وذلك ضمن المحاولات الرامية للسيطرة عليها، وكذلك التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين جراء إعادة المستوطنين إلى بؤرة “حومش” وتحويلها إلى مستعمرة، بما في ذلك عمليات القمع والتنكيل بمواطني البلدات المجاورة والاقتحامات وإغلاق مداخلها الرئيسة بالسواتر الترابية.