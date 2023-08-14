اشتية: تعيين سفيرا سعوديا وقنصلا في القدس يحمل دلالات سياسية مهمة

غزة- “القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن خطوة تعيين المملكة العربية السعودية، سفيرا لها لدى السلطة وقنصلا في القدس “تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة”.

ورحب اشتية في كلمة له استهل فيها اجتماع حكومته الأسبوعي، بقرار ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

وقال وهو يمتدح الأمر “نثمن هذه الخطوة التي تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة، في مواجهة إجراءات الاحتلال”.

وأشار اشتية إلى أن قنصلية المملكة العربية السعودية في القدس، كانت قد افتتحت في العام 1947.

ويرى الجانب الفلسطيني في قرار السعودية بأنه يحمل دلالات سياسية هامة، تؤكد تمسك المملكة بمبادرة السلام العربية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس، في أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

والجدير ذكره أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، كان قد أعلن أن حكومته ستمنع افتتاح أي قنصلية لأي دولة في القدس.

كما أشاد اشتية بقرار الحكومة الأسترالية اعتبار أن “الأراضي الفلسطينية محتلة” بما فيها القدس الشرقية، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية “غير قانونية” حسب القانون الدولي.

ووصف الخطوة بـ”التطور المهم” في الموقف الأسترالي، وقال إنه “منسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأعرب عن تطلعه إلى اعتراف أستراليا بدولة فلسطين.

كما تطرق إلى موقف تحالف المنظمات والمؤسسات الأمريكية الذي يحمل اسم “مجتمع خالٍ من الأبارتهايد” المناهض للجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأشاد بهذا التحالف والذي يضم أكثر من 200 منظمة في أمريكا الشمالية ما بين مؤسسة ونقابة وكنيسة.

ورحب أيضا بإطلاق أكثر من 1200 شخصية أكاديمية عالمية عريضة تتحدث عن “النظام العنصري الإسرائيلي”، الذي تتسبب به قوات الاحتلال طويلة الأمد وغير القانونية للأراضي الفلسطينية.

وأكد أن ذلك يمثل “دعماً للرواية الفلسطينية والموقف الفلسطيني، وتُثبت وجود نظام فصل عنصري من وجهة نظر أكاديمية وعلمية، وتدعم المطالبات بإعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في الأمم المتحدة”.