اشتية لـ”القدس العربي”: مطالب الإصلاح الآن هي للتغطية على عدم وقف العدوان وإنهاء الاحتلال… ونحن ماضون به لأن هذا برنامجنا

رام الله – “القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لـ “القدس العربي” إن الحديث عن إصلاح (السلطة) الآن هو حرف المسار عن القضية الأساسية، وهي وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

اشتيه بشأن المطالب بإجراء إصلاحات في السلطة الوطنية: هذا فيلم مكرر، ولن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه

وقال اشتية ” نحن قدمنا منذ 2022 برنامج إصلاح شاملا وتم الترحيب به”. وأكد “نحن ماضون بالإصلاح لأن هذا برنامجنا”.

وتحدث اشتية عن المطالب بإجراء إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية وتعيين نائب للرئيس محمود عباس، قائلا إن هذا فيلم مكرر، ولن نسمع للتاريخ بأن يعيد نفسه، مذكِّرا بمطالبة الإدارة الأمريكية عام 2003 باستحداث منصب رئيس وزراء، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات حقق ذلك حين عين محمود عباس، والذي كان يثق به، بالمنصب.

وقال :” الآن، نتيجة فشل الإدارة الأمريكية بوقف الحرب وتقديم أي حل جدي، تعمل الإدارة على رمي الكرة في ملعبنا، مشيرا إلى تقديمها مطالب للإصلاح تحدث عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارته الأخيرة، لم يكن بينها تعيين نائب للرئيس.

وقال “يغطون فشلهم اليوم بتوجيه اللوم للسلطة الوطنية، بينما السلطة تعاني وتحتاج لإعادة إنعاش، بمعنى أن يتركونا نعمل، ويتوقفوا عن عرقلتنا، فالسلطة محاصرة من الاحتلال وتعاني من مداهمات قوات الجيش واجتياحات المستوطنين اليومية في كافة أنحاء الضفة من القدس ومخيم طولكرم وعين السلطان والعشرات من المخيمات والقرى والمدن”.

وقال إن مطالبهم تتلخص بوقف دفع رواتب غزة وعائلات الأسرى والإصلاح المالي والقضائي والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وإجراء الانتخابات.

اشتيه : بلينكن قدم مطالب للإصلاح، لم يكن بينها تعيين نائب للرئيس

يقولون إن وقف دفع رواتب غزة ضروري لكي لا تصل إلى “إرهابيين” وحركة حماس، وهذا رفضناه كما رفضنا المطالب بوقف دفع رواتب أسر الشهداء والمعتقلين. وأكدنا أن الرواتب تذهب للموظفين في قطاع غزة وليس لحركة حماس.

وقال: طرحوا قضية المال العام، وطلبوا تدقيقا على التحويلات الطبية، ونحن نقول لهم نريد تدقيقا من المستشفيات الإسرائيلية، التي ترسل الفواتير العالية وترفض إرسال تفاصيلها.

واعتبر اشتية أن مطالب القضايا المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة، غير منطقية، فلا أحد يستطيع اليوم السيطرة على الإعلام في ظل انتشار السوشال ميديا، كذلك حول قضايا المجتمع المدني والحوار مع المؤسسات الغير حكومية، كان ردنا أن لدينا 339 مؤسسة غير حكومية انتم تدعم بعضهم.

واستغرب اشتية طرح قضية الانتخابات الآن، مشيرا إلى ضرورة وقف الحرب أولا، ثم طلبنا مساعدتهم لإجراء انتخابات في القدس.

وقال اشتية قلنا لهم “نحن نريد ان نعمل الصح سواء انتم تريدون أولا تريدون نحن من جهة قدمنا خطة إصلاح رحب بها العالم، تتضمن قضايا نعملها بشكل أحادي وقضايا نحتاج مساعدة العالم بها وقضايا يجب ان تعملها إسرائيل”.

اشتية: وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، لم يقل إن الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أوروبية وعربية تسعى لتشكيل حكومة فلسطينية يمكنها جذب أموال لإعمار قطاع غزة

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سألنا الإدارة الأمريكية إن كان سيتم رفع الحصار وإعادة أموال المقاصة، وماذا سيحصل لاحقا بعد الإصلاح؟ أين الأفق السياسي؟ فالإصلاح يريد مناخا.

وردا على ما تم نقله عن وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، في مقابلة في مؤتمر دافوس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أوروبية وعربية تسعى لتشكيل حكومة فلسطينية يمكنها جذب أموال لإعمار قطاع غزة، قال اشتية إن الوزير النرويجي اتصل به نافيا ذلك، ومؤكدا أنه قال إن بلاده ترى أنه ينبغي أن تدير السلطة الفلسطينية أرضا فلسطينية موحدة في الضفة وغزة، وأن السلطة قدمت برنامج إصلاح ونحن مستعدون لمساعدتها.