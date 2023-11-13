اشتية: نرفض الدعوة لإنشاء مخيمات جنوبي قطاع غزة

رام الله: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، رفضه الدعوات الإسرائيلية لإنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين في جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، في مدينة رام الله، بالضفة الغربية.

وقال اشتية: “نرفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين كما يطلب الجيش الإسرائيلي من المنظمات الدولية. نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شردوا منها، في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه مؤقت، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم”.

وأضاف: “نصارع في جميع الدوائر الدولية من أجل وقف العدوان، وتأمين إيصال الطعام والدواء لجميع مناطق قطاع غزة وخاصة الشمال، ونعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ أهلنا هناك”.

وفي السياق، طالب اشتية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ”إنزال المساعدات على قطاع غزة، وخاصة الشمال، بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط”.

وتابع: “أقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) الذي يعارض عودة السلطة إلى غزة ويريد الاحتفاظ بالاحتلال لفترة طويلة، إن سياسته ستجلب البلاء عليهم”، منوها أن قطاع غزة “جزء من أرض فلسطين التي احتلت عام 1967، ونحن لا نحتاج إذنا من أحد لمساعدة أهلنا هناك”.

وأعرب اشتية عن “أسفه أن بعض الدول لا تزال تنادي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، موضحا أنه “لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس”.

وتابع: “من يزود إسرائيل بالسلاح الآن هو شريك بالعدوان على دم الأطفال والنساء والأبرياء من شعبنا”، مشيرا إلى أن إسرائيل جعلت من مستشفى الشفاء “عنوانا لسيطرتها على غزة، وكأنه ثكنة عسكرية”.

وأردف: “المستشفى (الشفاء) فيه جرحى ومرضى، ومهما كان المبرر فإن قصف المستشفيات، وقطع الكهرباء عنها، ومنع وصول الوقود والبترول إليها، لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني”.

ومنذ 3 أيام، تكثف القوات الإسرائيلية من تواجدها في محيط مستشفيات شمال قطاع غزة، في ظل مطالب متلاحقة لسكان شمال القطاع بالتوجه جنوبا، وحصار شديد خانق على الماء والغذاء والوقود.

(الأناضول)