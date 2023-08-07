اشتية: واثقون من الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية

رام الله: أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، عن الثقة في موقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية في ظل التقارير عن محادثات لتطبيع علاقات الرياض مع إسرائيل.

وقال اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله: “هناك حراك سياسي مهم في المنطقة والرئيس (الفلسطيني محمود عباس) يشارك في هذا الحراك بنشاط عال”.

وأضاف “واثقون أن السعودية تعتبر أن القضية الفلسطينية محط اهتمامها وعلى رأس أولوياتها في مداواتها الإقليمية والدولية، والمملكة سند للأقصى والقدس وفلسطين”.

وتحدثت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن محادثات جارية بين واشنطن والسعودية بشأن تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل وإحراز تقدم على هذا الصعيد دون تأكيد المملكة ذلك.

من جهة أخرى قال اشتية، إن المطلوب من إسرائيل إعادة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة ووقف “الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا”.

وعقب اشتية على إعلان إسرائيل أنها ستقدم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة الفلسطينية بالقول :”هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا”.

وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية بحث مساء أمس تقديم “تسهيلات” للسلطة الفلسطينية في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات تشهدها الضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية ، فإن الخطوة الإسرائيلية تأتي استجابة لضغوط مارستها الإدارة الأمريكية لمنع تفاقم التوتر الميداني في الأراضي الفلسطينية.

(د ب أ)