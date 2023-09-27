اشتية: وفاق فلسطيني سعودي على أن “مبادرة السلام العربية” الأساس المقبول لكل الأطراف- (فيديو)

رئيس الوزراء الفلسطيني مستقبلاً السفير السعودي لدى فلسطين اليوم في رام الله- (ا ف ب)

رام الله: صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بوجود توافق على أن “مبادرة السلام العربية” هي الأساس المقبول لكل الأطراف.

وقال اشتية، في بيان، عقب استقباله في مدينة في رام الله السفير السعودي غير المقيم لدى فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، إن “الموقف السعودي استثنائي في وضوحه إزاء القضية الفلسطينية، وهناك وفاق على أن “مبادرة السلام العربية” هي الأساس المقبول لكل الأطراف”.

في فلسطين 🇵🇸🇸🇦

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سفير السعودية غير المقيم لدى دولة فلسطين الشقيقة "نايف السديري" يلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتيه". pic.twitter.com/eGFKKwVC8r — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) September 27, 2023

ورحب اشتية بالسفير السعودي، معتبراً أن تعيين المملكة سفيرًا لها في فلسطين “رسالة مهمة، وأننا في خندق واحد، والعلاقات الفلسطينية السعودية قوية وإستراتيجية”.

وقال: “إن نهوض المملكة وتقدّمها، عافية للمسلمين والعرب وعافية لفلسطين بشكل خاص، ونسعد بالدور السعودي الرائد والمتقدم في الإقليم والعالم، لأن ذلك يدفع بالقضية الفلسطينية إلى الأمام، وسط حالة ازدواجية المعايير الدولية”.

وأضاف أن “الحكومة الإسرائيلية، اليوم، انتقلت من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية، لذلك هناك تكثيف للاستيطان، وتكثيف لاقتحامات المسجد الأقصى، وعدوانية أكبر وقتل أكثر”.

وتابع قائلاً: “إسرائيل تشن علينا أربع حروب، حرباً على الأرض بالاستيلاء عليها، وحرباً على الإنسان بالقتل وتهجير أهلنا بالقدس وغيره، وحرباً على المال باستقطاعات غير قانونية، وغير مدققة من أموالنا، ما جعلنا على حافة الحافة، وأخيرًا حربًا على الرواية عبر محاولة تهويد القدس”.

وأكد اشتية أنه “في الوقت الذي لا نرى فيه أفقًا سياسيًا، ولا يوجد هناك شريك في حكومة يمينية متطرفة، نعمل على ترتيب بيتنا الداخلي، ونبذل كل جهد لإتمام المصالحة”.

تشرفت اليوم بلقاء دولة رئيس وزراء دولة #فلسطين الشقيقة د. محمد اشتيه. اطلعني دولته على البرامج الطموحة التي يقومون بها بتوجيهات فخامة الرئيس 🇵🇸🇸🇦@DrShtayyeh pic.twitter.com/SP4bbQgbUj — نايف بن بندر السديري (@naif63_2) September 27, 2023

ونقل البيان عن السفير السعودي قوله إن “مبادرة السلام العربية” نقطة الارتكاز لأي عملية سلام مستقبلية.

يشار إلى أن “مبادرة السلام العربية” أطلقتها السعودية، وتبنّتها جامعة الدول العربية عام 2002، وتنص على التطبيع مع إسرائيل بعد انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

وجاءت خطوة السعودية بتعيين سفير لها لدى فلسطين، في خضم تقارير إعلامية عن وساطة تجريها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

(د ب أ)