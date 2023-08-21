اشتية يتهم إسرائيل بفرض “عقوبات جماعية” على الفلسطينيين

رام الله: اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، إسرائيل بفرض “عقوبات جماعية” على الفلسطينيين على خلفية الهجمات على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله ، إن “الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس خلال اليومين الماضيين من قبل عصابات المستوطنين، والعقوبات الجماعية والعدوان المتكرر على شعبنا ستزيده صلابة وعزيمة”.

وأدان اشتية “أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين المطالبة بمحو بلدة حوارة مرة أخرى” على خلفية عملية إطلاق نار في البلدة أمس أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.

وبمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى في القدس، قال اشتية إن “ذاك الحريق لم ينطفئ بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات وتغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف أنه “طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن هذا الإجرام سيستمر”.

(د ب أ)