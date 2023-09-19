اشتية يدعو لدور أمريكي يوقف انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين

رام الله: دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، الإدارة الأمريكية إلى “لعب دور فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بمدينة نيويورك الأمريكية على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وأكد اشتية “ضرورة لعب الإدارة الأمريكية دورا فاعلا في لجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وقف الاستيطان والحفاظ على خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

واتهم إسرائيل بـ”العمل على تدمير حل الدولتين بشكل ممنهج”.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة وصولا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما طالب الإدارة الأمريكية بـ”الإيفاء بوعودها تجاه فلسطين” في إشارة إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وفتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن.

ويتهم الفلسطينيون واشنطن بالانحياز إلى إسرائيل، وعملية السلام متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014 لأسباب بينها تمسك تل أبيب باستمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة والتنصل من حل الصراع وفقا لمبدأ الدولتين.

(الأناضول)