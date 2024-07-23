سياسة | عربي | فلسطين

اشتية يطالب الدول التي يحمل جنسياتها مستوطنون إسرائيليون باتخاذ إجراءات حازمة بحقهم

23 - يوليو - 2024

رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية

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“القدس العربي”: طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء السابق، محمد اشتية، في بيان اليوم الثلاثاء، حكومات الدول التي يحمل جنسياتها مستوطنون إسرائيليون باتخاذ اجراءات رادعة بحقهم.

وقال اشتية في بيان “ندعو الدول التي يحمل جنسياتها مستوطنون اسرائيليون، كجنسية ثانية، إلى اتخاذ إجراءات حازمة تطلب منهم مغادرة المستوطنات أو سحب جنسياتهم”.

وأضاف البيان أنه “في ظل التحركات الدولية ضد بعض الإرهابيين المستوطنين، يجب على هذه الدول أن توضح لمواطنيها ومزدوجي الجنسية الذين يعيشون بشكل غير قانوني في المستوطنات أن وجودهم غير شرعي وغير قانوني. عليهم مغادرة المستوطنات أو التنازل عن جنسياتهم”.

كما دعا اشتية السفارات الأجنبية في تل أبيب “إلى الامتناع عن التعامل مع أي معاملات ورقية أو تجديد وثائق للمستوطنين”، وذلك نظراً “لأن المستعمرات والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس ليست ضمن الولاية الجغرافية لدولة إسرائيل. خاصة وأن محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة، وأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني”.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين ردا على تصاعد أعمال العنف التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تزايدت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

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