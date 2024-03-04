اشتية يطالب العالم بتحدي إسرائيل ومحاسبتها باعتبارها “دولة مارقة”

غزة – “القدس العربي”:

أكد محمد اشتية، رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، أن دولة الاحتلال تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية.

وطالب في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، دول العالم بأن تتحدى إسرائيل وتقوم بإيصال المساعدات إلى غزة “رغمًا عنها”، وأن توقف توريد الأسلحة لها.

وشدد على ضرورة التعامل مع إسرائيل على أنها “دولة مارقة على القانون الدولي”، والعمل على محاسبتها على ذلك.

وطالب كذلك بإجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء، التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمار أو عطل في الأجهزة والبنى التحتية.

كما طالب إسرائيل بأن تسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى بيوتهم، وأن تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال، كذلك طالب بالسماح بإيصال مساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، والجهات ذات العلاقة”.

وفي ذات الوقت أشاد بموقف رؤساء العشائر في قطاع غزة الذين رفضوا رفضا قاطعا التعاون مع قوات الاحتلال.

وطالب في ذات الوقت اتحاد الصحافيين الدوليين بالبدء بحملة منظمة من أجل السماح بدخول الصحفيين الدوليين لتغطية ما يجري في غزة.