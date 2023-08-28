اشتية يطالب دول العالم يوقف التعامل مع دولة الاحتلال لارتكابها جرائم “الأبرتهايد”

غزة – “القدس العربي”:

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على ضرورة اتخاذ دول العالم ما يلزم لوقف جرائم “الأبرتهايد” الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأكد أن ما يقوم به الوزير المتطرف ايتمار بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية والميليشيات التابعة لها من ممارسات عنصرية، كافية لأن تدفع بدول العالم لوقف التعامل مع هذه الحكومة.

وقال اشتية في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية “النظام العنصري (الأبرتهايد) في إسرائيل ليس ممارسة فقط، بل سنّت إسرائيل العديد من القوانين التي تخدم نظامها العنصري، سواء كان ذلك قانون القومية أو غيره”.

وأشار إلى أن العالم لم يكن بحاجة إلى سماع تصريح الوزير المتطرف بن غفير حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال وسلوكه.