اصطدام بين طائرة يابانية وأخرى أمريكية على مدرج مطار سياتل تاكوما

5 - فبراير - 2025

سياتل (أمريكا): قالت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي في الولايات المتحدة إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت تهبط على مدرج المطار اصطدمت على ما يبدو بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا صباح الأربعاء.

واستجابت السلطات للحادث في حوالي الساعة 10:17، حسبما قال المطار على منصة “إكس”. وعملت سلطات المطار على إخراج الركاب من الطائرة.

وقالت سامانثا مور فاكتو المتحدثة باسم شركة دلتا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن طائرتها من طراز بوينغ 737 كانت تنتظر إزالة الجليد من على هيكلها الخارجي عندما ورد أن طرف جناح طائرة أخرى لامس ذيلها.

وأضافت أنه كان هناك 142 راكبا على متن رحلة دلتا رقم 1921 المتجهة إلى بويرتو فالارتا في المكسيك، وتم نقلهم إلى طائرة جديدة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.

ولم تردّ الخطوط الجوية اليابانية على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

(أ ب)

  1. يقول سعد:
    فبراير 6, 2025 الساعة 12:00 ص

    إدارة المطارات في امريكا متخلفة جدا ، و صارت تدار من قبل عصابات يمينية متطرفة

