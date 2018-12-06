اصطدام بين طائرتين للمارينز أثناء عملية تزوّد بالوقود في الجوّ قبالة اليابان

منذ 16 دقيقة
اصطدام بين طائرتين للمارينز أثناء عملية تزوّد بالوقود في الجوّ قبالة اليابان

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واشنطن: اصطدمت طائرتان تابعتان لسلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) ببعضهما البعض أثناء عملية تزوّد بالوقود في الجوّ قبالة سواحل اليابان، كما أعلن مسؤول في البنتاغون.

وقال المسؤول إنّ الحادث وقع بين مقاتلة من طراز أف-18 وطائرة صهريج من طراز سي-130.

من جهته، أعلن سلاح المارينز في بيان أنّ الطائرتين أقلعتا من قاعدة إيواكوني في إطار عملية تدريب مقرّرة مسبقاً وأنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية.

(أ ف ب)

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