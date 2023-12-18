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اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير- (فيديو)

منذ 38 دقيقة

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ديلاوير: قال شاهد من رويترز إن سيارة اصطدمت بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير أمس الأحد.

وأوضح الشاهد أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي.

وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنغتون.

(رويترز)

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