اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير- (فيديو)

ديلاوير: قال شاهد من رويترز إن سيارة اصطدمت بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير أمس الأحد.

وأوضح الشاهد أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي.

وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنغتون.

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.

The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl

— Josh Wingrove (@josh_wingrove) December 18, 2023