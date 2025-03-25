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اصطدام طائرتين عسكريتين فرنسيتين في عرض جوي- (صور وفيديو)

25 - مارس - 2025

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باريس: قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن طائرتين من طراز ألفا اصطدمتا في استعراض جوي للقوات الجوية الفرنسية قرب سان ديزييه شرقي فرنسا خلال تدريب اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن طياري فريق الاستعراضات الجوية الفرنسي “باترول دو فرانس” تمكنوا من استخدام مقاعد القذف، وكانت خدمات الطوارئ في الموقع.

وتضم سان ديزييه /حوالي 200 كيلومتر شرق باريس/ قاعدة جوية فرنسية.

كانت طائرة تابعة لفريق الاستعراضات الجوية الفرنسي “باترول دو فرانس” قد سقطت في البحر في لافندر جنوب البلاد في أغسطس /آب الماضي.

(د ب أ)

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