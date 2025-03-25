اصطدام طائرتين عسكريتين فرنسيتين في عرض جوي- (صور وفيديو)

باريس: قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن طائرتين من طراز ألفا اصطدمتا في استعراض جوي للقوات الجوية الفرنسية قرب سان ديزييه شرقي فرنسا خلال تدريب اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن طياري فريق الاستعراضات الجوية الفرنسي “باترول دو فرانس” تمكنوا من استخدام مقاعد القذف، وكانت خدمات الطوارئ في الموقع.

وتضم سان ديزييه /حوالي 200 كيلومتر شرق باريس/ قاعدة جوية فرنسية.

طائرتان من طراز alpha jet dornier دورنييه ألفا تابعتان لسلاح الجو الفرنسي تحطمتا فوق قاعدة سان ديزييه الجوية بعد ظهر اليوم في فرنسا. pic.twitter.com/kh6ZF2Un6l — Arab-Military (@ashrafnsier) March 25, 2025

كانت طائرة تابعة لفريق الاستعراضات الجوية الفرنسي “باترول دو فرانس” قد سقطت في البحر في لافندر جنوب البلاد في أغسطس /آب الماضي.

(د ب أ)