سياسة | دولي | الولايات المتحدة

اضطرابات تندلع في مركز احتجاز مهاجرين في نيوجيرسي

منذ ساعة واحدة

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نيو آرك- أمريكا: شابك محتجون خارج مركز احتجاج اتحادي تابع لإدارة الهجرة في نيوجيرسي أذرعهم ودفعوا الحواجز بينما مرت المركبات عبر البوابات، وذكر المحتجزون بالداخل أن الوجبات يتم تأخيرها، وأشار عمدة نيو آرك إلى تقارير بشأن انتفاضة محتملة وهروب بعد اندلاع الاضطراب في المنشأة.
وما زالت هناك أمور كثيرة لم تتضح بشأن ما حدث في منشأة “ديلاني هول” في نيو آرك، حيث فتحت قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك مقرا يضم 1000 سرير العام الجاري في إطار الحملة الصارمة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية.
وذكرت إيمي توريس، المديرة التنفيذية للتحالف من أجل العدالة للمهاجرين في نيوجيرسي أن بعض رجال الشرطة رشوا المحتجين برذاذ الفلفل وطرحوهم أرضا وسحبوهم بعيدا عن المنشأة. وأوضحت أن بعض المهاجرين تعرضوا لإصابات طفيفة، لكن لم تصدم المركبات أحدا.
(أ ب)

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