اضطراب في خدمة الإنترنت بالمغرب بسبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال  

الرباط: تسبب الانقطاع الكبير للكهرباء في إسبانيا والبرتغال، الإثنين، في “اضطراب” خدمة الإنترنت لدى شركة أورانج، إحدى شركات الاتصالات في المغرب، وفق ما أفادت في إعلان لزبائها.

وقالت الشركة، وهي فرع لأورانج الفرنسية، في حسابها على فيسبوك “نحيطكم علماً أن اضطراب شبكة الإنترنت راجع إلى انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال، مما أثر على الروابط الدولية”.

ولم يصدر عن الشركتين المنافستين، اتصالات المغرب وإنوي، أي إعلان في هذا الصدد.

كذلك لم تشر السلطات المغربية الى أي تأثير لانقطاع الكهرباء في الجارتين الإيبيريتين على المملكة.

في الجزائر أيضا أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصر الإثنين احتمال حصول “اضطرابات في خدمة الإنترنت (…) في الساعات القادمة”، “نظرا لانقطاع التيار الكهربائي العام الذي مس إسبانيا و دولا أوروبية أخرى”.

لكنها أضافت في بيان على فيسبوك “مع ذلك، نود أن نطمئنكم الى أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية (…) لضمان استمرارية الخدمات لفترة زمنية محددة”.

انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال الإثنين، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.

وتبذل الحكومة الإسبانية جهودا حثيثة لتحديد مصدر الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي.

وفي البرتغال المجاورة، قالت شركة الكهرباء في بيان، إن شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها تأثرت بانقطاع الكهرباء، مضيفة أن الانقطاع حدث بحدود منتصف النهار.

في الأعوام الأخيرة، شهدت دول أخرى حول العالم انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي.

وشهدت تونس انقطاعا كبيرا للكهرباء في أيلول/سبتمبر 2023، وسريلانكا في آب/أغسطس 2020، والأرجنتين وأوروغواي في حزيران/يونيو 2019.

في أوروبا، انقطعت الكهرباء في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 عن عشرة ملايين شخص لمدة ساعة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا. وتسبب في ذلك عطل في شبكة الكهرباء الألمانية.

(أ ف ب)