اعتداءات إسرائيلية جنوب لبنان وغارة على سيارة في قلاويه تفشل في الاستهداف

بيروت ـ «القدس العربي»: تأخذ الحركة السياسية استراحة لما بعد عيد الأضحى حيث تدخل البلاد في عطلة رسمية تستمر حتى الثلاثاء المقبل على أن تشهد الأيام الأولى بعد انتهاء العطلة اختباراً للوعود الحكومية وكيفية حسم بعض الملفات الشائكة وفي طليعتها الخروقات الإسرائيلية المتواصلة وملف حصرية السلاح وإعادة الإعمار وسبل توفير التمويل اللازم إضافة إلى ما برز من اعتراضات على وضع ضريبة على المحروقات واعتبارها مجحفة ولا طاقة للمواطنين على تحملها. ولعل أول الاستحقاقات بعد عيد الأضحى يتصل بموعد تسليم السلاح الفلسطيني اعتباراً من منتصف هذا الشهر في ثلاثة مخيمات في بيروت حيث لا تواجد لحركة «حماس» والتنظيمات المتشددة ولا وجود لسلاح من العيار الثقيل أو حتى المتوسط كما هو الحال في مخيم عين الحلوة حيث تبدو الأمور أكثر تعقيداً كما هو الحال مع سلاح «حزب الله» الذي تم جمع نسبة كبيرة منه جنوب نهر الليطاني بالتعاون بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل».

ورأت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان «أن عيد الأضحى، يقبل هذا العام، فيما لا تزال منطقتنا تتعرض لهجمة استبدادية دموية يتولى فيها الكيان الصهيوني تنفيذ جريمة إبادة موصوفة ضد غزة وشعبها، ويواصل اعتداءاته ضد لبنان وشعبه كما يصر على احتلال مساحات من أرضه واحتجاز بعض الأسرى اللبنانيين وشعوب المنطقة والعالم المستضعف عموماً مثقلة بأحزانها الكبيرة جراء فقد العديد من الأحبة الشهداء، قادة ومجاهدين وأهلاً أعزاء، وآلام المئات من الجرحى وعذابات الآلاف من النازحين عن قراهم وبيوتهم المدمرة».

التسلط الأمريكي

واعتبرت الكتلة «أن ما يزيد في كمد هذه الشعوب هو التسلط الأمريكي المسلح بالفيتو ضد مصالح الشعوب والدول والداعم للإرهاب والعدوانية الصهيونية، إضافة إلى التراخي الدولي والوهن العربي فضلاً عن الصمت المريب للنافذين الدوليين وحلفائهم إزاء ما يرتكبه العدوان من إرهاب ومجازر دموية يندى لها جبين البشرية».

لكنها أشارت إلى أنه «رغم قساوة المشهد العدواني الصهيوني المدعوم أمريكياً سواء ضد غزة أو لبنان، فإننا نشد على أيدي المسلمين، واللبنانيين ونؤكد ان الرهان منعقد دوماً على قيام ونهضة أهل الشرف والكرامة والتضحية من أبناء الأمة القادرين على تحويل التهديدات إلى فرص وتبديل المعادلات تحريراً للأرض المحتلة وحفظاً للسيادة واستنفاداً للحقوق».

«الوفاء للمقاومة»: المسائل الخلافية لا يمكن معالجتها بالتحدي والاستقواء بالخارج

وأكدت الكتلة «وجوب تلمس واعتماد مقاربات ايجابية مسؤولة إزاء القضايا والمسائل الخلافية التي لا يمكن معالجتها بالتحدي والاستقواء بالخارج لفرض إرادة بعض الداخل على الآخرين في محاولات وأساليب لن تزيد أزمة البلاد إلا تفاقماً وتعقيداً».

وجددت «خطاب التفاهم حول مصلحة البلاد واستقرارها والالتفاف حول أولوية إنهاء الاحتلال الصهيوني وإخراجه من كل أرضنا اللبنانية المحتلة ووقف عدوانه وخروقاته المستمرة وإطلاق الأسرى والشروع جدياً في إعادة الإعمار وفتح مسار الإصلاحات على كل الصعد وفي مختلف المجالات».

وتوجهت الكتلة بالشكر «إلى كل الدول التي تبدي استعداداً جدياً للإسهام في إعادة إعمار ما هدمته الحرب العدوانية الصهيونية ضد لبنان»، معربة «عن تقديرها لموقف الجمهورية العراقية الثابت في دعمها للبنان والذي تم تأكيده مؤخراً إبان زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى بغداد».

وأبدت «انفتاحها وتعاونها مع رؤساء السلطات الدستورية في البلاد ومع القوى السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار، وذلك لمعالجة كل مكامن الخلل ونقاط الضعف التي تحول دون أن يترجم لبنان تطلعاته نحو حفظ سيادته ورفض الوصايات عليه وممارسة حقّه الطبيعي في اتخاذ المواقف الوطنية المنسجمة مع قيم مكوناته الإنسانية والأخلاقية ومبادئه الدستورية».

ميدانياً، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة رابيد قرب المدرسة في بلدة قلاويه في بنت جبيل، لكن سائقها نجا وتعرض لإصابة طفيفة. إلى ذلك، تجاوزت قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من عشرين جندياً بعد منتصف الليل، الخط الأزرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة كروم المراح، ثم اتجهت إلى منطقة كروم الشراقي برفقة جرافة، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل. وقد استقدم الجيش اللبناني تعزيزات قبالة منطقة الاعتداء.

وبعد ظهر الخميس، عمدت دبابة «ميركافا» متمركزة في «جبل التيارات» على استهداف الجهة الجنوبية الغربية لحرج بلدة يارون بثلاث قذائف مباشرة.

تزامناً، أفيد عن ضبط شحنة أسلحة من سوريا إلى لبنان، وصدر عن وزارة الداخلية السورية بيان يشير إلى «أن مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير أحبطت عملية تهريب أسلحة، حيث ضبطت شحنة تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع (م.د) وذخائر من عيار 30 مم، كانت معدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، وقد أُلقي القبض على السائق، وجرت مصادرة الأسلحة والذخائر».

من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني في بيان، الخميس، إن «الوحدات المختصة في الجيش نقلت قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي إلى حقل القليعة – مرجعيون (جنوب) وعملت على تفجيرها».

ضبط صواريخ مهرّبة من سوريا… وأول الاستحقاقات بعد الأضحى السلاح الفلسطيني

وكانت طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت، الأربعاء، منشورات في جنوب لبنان، تضمنت رسالة تهديد مبطنة بحق مختار سابق لإحدى البلدات في جنوب لبنان.

وتضمنت المنشورات التي ألقيت في أجواء بلدة يارون تهديدا مباشرا لمختار البلدة السابق محمد عباس شاهين، وذلك في إطار الترهيب التي يمارسها العدو ضد ابناء البلدات الحدودية، حسب ما أعلنت « الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

رسائل ترهيب

وجاء في المنشورات «المختار بايع الضيعة، هنيئا للمختار السابق محمد عباس شاهين، تم اختيارك لتكن عبرة لمن يعتبر، أنت مرصود ومراقب جواً وأرضاً والكل يرى ويسمع».

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي أمس على علو متوسط في أجواء مدينة بعلبك ومنطقتها شرق لبنان. كما حلقت مسيرة إسرائيلية صباحا على علو منخفض فوق العاصمة وضاحيتها الجنوبية.

وفي السياق، أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أمس الخميس، الحرص على أقصى درجات التعاون مع بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

واستقبل الوزير رئيس بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو مع وفد مرافق، «وتناول اللقاء عمل البعثة في جنوب لبنان والتعاون الوثيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته»، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية والبلديات. وأكد الوزير الحجار «حرص لبنان على أقصى درجات التعاون، لا سيما في هذه المرحلة». وعين الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء الميجر جنرال ديوداتو أباجنارا قائداً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وذكر بيان لليونيفيل أن أباجنارا سيخلف اللفتنانت جنرال أرولدو لازارو ساينز في المنصب.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح قرابة مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل كل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب العام 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.