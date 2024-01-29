سياسة | عربي | فلسطين

اعتداء جيش الاحتلال بالضرب على مسعف فلسطيني في جنين- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

جندي إسرائيلي يوقف سيارة إسعاف عند مدخل مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة

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جنين: أظهرت مشاهد متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، على مسعف فلسطيني بالضرب واعتقله لاحقا في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقف المسعف الفلسطيني المتطوع في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية (غير حكومية) جمال قنديل، خلال عملية عسكرية نفذها في مدينة جنين، واعتدى عليه بالضرب.

وبيّن الشهود أن قوات الاحتلال “اعتقلت المسعف” عقب واقعة الاعتداء عليه، وإثر اقتحام مدينة جنين ومخيمها، ومداهمة عددا من المنازل الفلسطينية واعتقال مواطنين وتدمير البنية التحتية.

(الأناضول)

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