سياسة | عربي | سوريا

اعتراض صواريخ يُشتبه أنها إسرائيلية في طرطوس السورية- (فيديو)

24 - سبتمبر - 2024

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دمشق: قالت مصادر في قوات النظام السوري إن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ يشتبه أنها إسرائيلية كانت تستهدف مدينة طرطوس الساحلية على البحر المتوسط، وذلك بعد أن قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات.

(وكالات)

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