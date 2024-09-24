اعتراض صواريخ يُشتبه أنها إسرائيلية في طرطوس السورية- (فيديو)

دمشق: قالت مصادر في قوات النظام السوري إن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ يشتبه أنها إسرائيلية كانت تستهدف مدينة طرطوس الساحلية على البحر المتوسط، وذلك بعد أن قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات.

ثامن اعتراض حتى الآن لأهداف معادية في سماء طرطوس pic.twitter.com/AgLc79TakD — محمد ضبع Mohamad Dabaa 🇸🇾 (@MohamadDaba9966) September 24, 2024

📌اعلام النظام يتحدث عن ثامن اعتراض حتى الآن لأهداف معادية في سماء طرطوس. pic.twitter.com/djwApNayTa — 💚 ابن اللاذقيه 💚 (@bwmmd0596690866) September 24, 2024

(وكالات)