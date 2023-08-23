أسرار

أتداخل في ذاتي

أتشاجر مع ألمي ما بين جدارٍ وجدار ِ

فأكف مصيبة يومي الغضة تصفعني

لا دخل بتاتا للزمن المتشظي

من بدن العمر بأحزاني

أنفاسي تكتمها روحي

واسيرُ أسيرَ الأسرار ِ

على هذه الأرض

من وحي كلمات الشهيد عدي الأخيرة:

أقول لكل دويلات عالمنا الزئبقي

لأجل الغباء الذي يعتريكم

أنا ابن فلسطين

أنشر كل بساط جنوني

على كل شبرٍ

من الأرض

كي تبصروني

أسير فلا أعرف الآن غيمَ المصيرِ الذي قد تكاثف

فوق تضاريس جوّ شجوني

وكيف ستسقط أمطاره من عيون عدويَّ لا من عيوني

جدار

وَاعْبُرُ كُلَّ سَواحِلِ حُزْني

كَأنّي أسيرُ الهُمومِ

على شاطِئِ الذّكْرياتِ

أنيخُ جِمال َعذابي قليلا

وأثني على واحَةِ الجِسْمِ بعْدَ التّعَبْ

فألتحفُ الصّبْر َ

ثم أُواصِلُ سيْري

فأبصر ُغيري يطارِدُ غِزْلانَ أفْراحِه ِ في الجوار

وما من حدودٍ تحدُّ الحبور

سوى طلقاتِ العدوِّ

تمدُّ لسانَ صفاقَتها والضجيج المثار

من وراء الجدار

شاعر من فلسطين