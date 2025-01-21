رئيس أركان جيش الاحتلال وقائد المنطقة الجنوبية يعلنان استقالتهما اعترافا بالمسؤولية عن “إخفاق 7 أكتوبر”

القدس: أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، قراره الاستقالة من منصبه في شهر مارس/ آذار المقبل، اعترافا بمسؤوليته عن فشل الجيش في مواجهة أحداث 7 أكتوبر. وبعد ساعات أعلن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي استقالته أيضا.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نفذت فصائل فلسطينية هجوما مباغتًا على مستوطنات محاذية لغزة، أسفر عن مقتل وأسر عسكريين ومستوطنين إسرائيليين واحتجازهم في القطاع دون أن يتمكن الجيش من التنبؤ بذلك مسبقا ومنع حدوثه أو التعامل معه بما يمنع أسرهم.

وعزا هاليفي استقالته إلى تحمله المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائيلي في منع هجوم “حماس” على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر 2023.

عزا هاليفي استقالته إلى تحمله المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائيلي في منع هجوم “حماس” على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر 2023

وقال في بيان: “أبلغت وزير الدفاع (يسرائيل كاتس) اليوم (الثلاثاء) أنه بحكم اعترافي بمسؤوليتي عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر (…) سأطلب إنهاء مهامي في 6 مارس/آذار 2025”.

وأضاف هاليفي: “في الوقت المتبقي (من قيادته للجيش) سأستكمل التحقيقات وأحافظ على آليات الجيش الإسرائيلي في مواجهة التحديات الأمنية”.

ويشير بذلك إلى تحقيقات داخلية يجريها الجيش الإسرائيلي بخصوص “إخفاق” 7 أكتوبر 2023، من المقرر أن تنتهي أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال هاليفي: “سأنقل قيادة الجيش الإسرائيلي بشكل نوعي وكامل إلى خليفتي (لم يعلَن عن شخصيته بعد)، وأرسلت رسالة إلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع”.

واعترف هاليفي بأن إسرائيل لم تحقّق بعد كلّ أهدافها من الحرب في غزة.

وصرّح أن “أهداف الحرب لم تتحقّق بعد جميعها. وسوف يستمرّ الجيش في القتال لتفكيك حماس وقدراتها على الحكم وضمان عودة الرهائن” وعودة الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب الهجمات المسلّحة.

وبعد ساعات من إعلان هاليفي، أعلن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان استقالته.

ويقع قطاع غزة ضمن المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وتأتي الاستقالتان في اليوم الثالث من وقف لإطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس بدأ صباح الأحد.

أبلغ قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان رئيس هيئة الأركان (هرتسي هاليفي) بقراره الاستقالة من منصبه

وقال الجيش، في بيان: “أبلغ قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان رئيس هيئة الأركان (هرتسي هاليفي) بقراره الاستقالة من منصبه”.

ونقلت إذاعة الجيش عن فينكلمان قوله في كتاب الاستقالة: “في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فشلت في الدفاع عن (منطقة) النقب الغربي، وهذا الفشل سيبقى محفورا في ذهني لبقية حياتي”.

زعيم المعارضة يدعو إلى استقالة الحكومة الإسرائيلية

في السياق، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى الاستقالة بسبب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشاد لبيد برئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي لتقديمه استقالته وأضاف “الآن حان الوقت ليتحملوا المسؤولية ويستقيلوا – رئيس الوزراء وحكومته الكارثية بأكملها”.

وكان عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين أعلنوا أنهم يتحملون مسؤولية شخصية عن الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر، أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أهارون هاليفا.

وحتى اليوم، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن الهجوم.

(وكالات)