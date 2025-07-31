اعتراف أوسع بدولة فلسطينية يزيد من عزلة إسرائيل وردها الغاضب تعبير عن خسارة سرديتها

محتجون يحملون لافتة تدعو لمعاقبة إسرائيل أثناء احتجاجهم خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث أقيم مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ( أ ف ب)

لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا اعتبر خطوات فرنسا وبريطانيا نحو الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة قد تحفز حلفاء آخرين للولايات المتحدة على اتباعها.

وأضافت الصحيفة أن اعتراف عدد متزايد من الحلفاء الغربيين بدولة فلسطينية، لن يكون له تأثير ملموس في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية. لكنه يكشف عن تصدعات كبيرة في الدعم الغربي لإسرائيل، الذي كان يعتبر في السابق راسخا كالصخر.

فكلما طال أمد الحرب في غزة، مع تزايد الخسائر المدنية والأزمة الإنسانية، ازدادت هذه التصدعات عمقا، مدفوعة جزئيا باستجابة السياسيين للرأي العام في بلدانهم، والذي انقلب بشدة على حملة إسرائيل في غزة.

وقد اعترفت أكثر من 140 دولة بفلسطين كدولة مستقلة، لكن الولايات المتحدة ومعظم حلفائها لم يفعلوا ذلك حتى الآن. ولطالما جادلوا بأن القيام بذلك يجب أن يكون الجائزة في نهاية اتفاقية سلام شاملة مع إسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن هذا الإجماع، الذي تعرض لضغوط متزايدة لسنوات، قد انهار الآن. فيوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا ستنضم إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية بحلول أيلول/سبتمبر – ما لم تتخذ إسرائيل “خطوات جوهرية” لإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام فقط من إعلان فرنسا أنها ستستخدم اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخريف للاعتراف رسميا بفلسطين. وتضغط فرنسا بنشاط على دول أخرى للانضمام إليها ويبدو أنها تحقق بعض النجاح.

يوم الأربعاء، قالت كندا إنها تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية، بشرط أن تصلح السلطة الفلسطينية هيكلها الحكومي وتجري انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحماس أن تلعب فيها أي دور.

وفي يوم الثلاثاء، وقعت مجموعة من 15 دولة، من بينها كندا، على رسالة في الأمم المتحدة أفادت بأنها إما ملتزمة أو راغبة أو على الأقل “تنظر بإيجابية” في الاعتراف بدولة فلسطينية – وهي خطوة تهدف جزئيا إلى بث روح جديدة في فكرة حل الدولتين للصراع.

وفي إطار هذا الجهد الدبلوماسي نفسه، دعت الدول العربية والإسلامية، ولأول مرة، حماس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، ونزع سلاحها، والتخلي عن السيطرة على قطاع غزة كخطوة لمعالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية. وجاء هذا الإعلان، الذي انضم إليه الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل اليابان والمكسيك، في ختام مؤتمر استمر يومين في الأمم المتحدة لإيجاد حل للصراع.

ولفت التقرير إلى أن فرنسا وبريطانيا تعدان أبرز الدول الغربية التي أيدت قيام دولة فلسطينية: فكلتاهما قوتان نوويتان لهما مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي. كما لعبت كل دولة دورا رئيسيا في إنشاء الشرق الأوسط الحديث كقوى استعمارية. وإلى جانب كندا، ستكون الدولتان أيضا أول أعضاء في مجموعة الدول السبع الغنية اقتصاديا التي تعترف بفلسطين.

ويقول مجتبى رحمن، رئيس قسم أوروبا في مجموعة الاستشارات السياسية أوراسيا: “إنها لحظة مهمة، قد يحدث القرار الفرنسي والبريطاني تأثيرا متسلسلا”.

وقد رفضت إدارة ترامب حتى الآن فكرة أن الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن يسهم في تحقيق حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وقال الرئيس ترامب يوم الثلاثاء: “إذا فعلتم ذلك، فأنتم تكافئون حماس حقا. ولن أفعل ذلك”.

كما ظلت ألمانيا، التي ترتبط علاقاتها بإسرائيل ارتباطا وثيقا بدورها في الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية، حذرة من أي خطوات قد تضعف أمن إسرائيل، وكذلك فعلت النمسا. ويدرس الاتحاد الأوروبي تجميد وصول الشركات الناشئة الإسرائيلية إلى جزء من برنامج أبحاث “هورايزون” الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو، أي ما يعادل 115 مليار دولار. وقد أعاقت ألمانيا هذه الخطوة حتى الآن.

وبحسب الصحيفة يعد الاعتراف بدولة فلسطينية أقل بكثير من الخطوات التي قد تلحق ضررا ملموسا بإسرائيل، مثل فرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقا. لكنها تحدد مسار الطريق

فرضت عدة دول عقوبات على سياسيين إسرائيليين بارزين من اليمين المتطرف، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يدفعان باتجاه الاستيطان اليهودي في غزة وضم الضفة الغربية المحتلة.

ووفق التقرير فبالنسبة لإسرائيل، يؤكد التحول نحو اعتراف القوى الغربية الصديقة بفلسطين على خوف سائد منذ زمن طويل: أنه حتى مع استمرار تمتعها بدعم الولايات المتحدة، قد تجد إسرائيل نفسها معزولة بشكل متزايد على الساحة العالمية.

وقد عززت الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة والتوترات بين الحكومة الإسرائيلية الحالية والديمقراطيين في الكونغرس هذا القلق.

وشدد التقرير على أن دعم واشنطن لإسرائيل، وحرصها على الحوار مع موسكو وبكين بشأن مصالحها الأمنية الأساسية، يعني أن التوترات المتزايدة مع الدول الغربية الأخرى قابلة للإدارة.

ومع ذلك، ستفتقد إسرائيل جبهة موحدة من الدعم الغربي من حلفائها الذين تدخلوا للدفاع عنها من الهجمات، وقدموا لها الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية، وتعاونوا معها بشأن مخاوفها الأمنية الأساسية، مثل طموحات إيران النووية والإقليمية.

وقال ريمي دانيال، رئيس قسم الأبحاث الأوروبية في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن بعض أقرب حلفاء إسرائيل الدوليين، بما في ذلك الهند، اعترفوا بفلسطين منذ فترة طويلة، وكذلك حلفاء إسرائيل في أوروبا الشرقية، الذين فعلوا ذلك خلال الحرب الباردة. لكنه قال إن خطوات فرنسا والمملكة المتحدة تظهر “تغييرا في المكانة الدولية لإسرائيل”.

وتضيف الصحيفة أن الإجماع الغربي بشأن إسرائيل قد تغير تدريجيا على مدار العقد الماضي، حيث أثارت الحكومات الإسرائيلية اعتراضات متزايدة على حل الدولتين، كما أن توسع المستوطنات اليهودية جعل إمكانية بناء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا على الأرض أمرا صعبا بشكل متزايد.

وقد أدى الحديث عن ضم أجزاء من غزة، والتحذيرات من المجاعة الجماعية، بالإضافة إلى تزايد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، إلى تفاقم المخاوف الأوروبية.

ويتعرض ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، لضغوط متزايدة للتحرك. وقد حثه حوالي 130 نائبا من حزب العمال، بمن فيهم وزراء، علنا على الاعتراف بفلسطين. وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة يوغوف أن 45% من البريطانيين يؤيدون الاعتراف، بينما يعارضه 14%.

ونظرا لتدهور الوضع في غزة، قال بورجو أوزجليك، الزميل البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث بريطاني: “لقد تحول النقاش إلى ماذا يمكننا أن نفعل غير ذلك و ما هو النفوذ الذي نملكه، وأعتقد أنهم فكروا في مسألة الاعتراف بفلسطين”.

“نيويورك تايمز”: إسرائيل تخاطر بأن تصبح منبوذة دوليا

وفي تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” أعده ستيفن إيرلانغر تناول نفس الموضوع وإن من خلال بعد المجاعة في غزة وأثرها على زيادة عزلة إسرائيل. وجاء فيه أن الغضب من المجاعة في غزة يترك إسرائيل بخطر العزلة. فقد تزايد الغضب العالمي إزاء تصرفات حكومة نتنياهو منذ بدء الحرب، وقد أدت معاناة الأطفال في غزة إلى تفاقم هذا الاستهجان.

وجاء في التقرير أن بعضا من أهم حلفاء إسرائيل الغربيين، تحت ضغط سياسي من ناخبين غضبوا من تزايد الأدلة على المجاعة في غزة، يعلنون الآن أنهم سيعترفون بدولة فلسطينية. فيما قال الرئيس دونالد ترامب بأن سكان غزة يتضورون جوعا وأرسل مبعوثه إلى الشرق الأوسط إلى إسرائيل لأول مرة منذ شهور للاطلاع على نظام توزيع الغذاء الفوضوي.

ويناقش المزيد من الباحثين ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. وتكشف نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى عن نظرة سلبية متزايدة تجاه إسرائيل، في وقت لا توجد فيه خطة لوقف الحرب على غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان غاضبا وشكك في تقارير المجاعة المبالغ فيها، وقال إن حماس يجب القضاء عليها وإن المنتقدين غالبا ما يكونون معادين للسامية وإن الاعتراف الغربي بدولة فلسطينية هو مكافأة لحماس على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وقال ناتان ساكس، محلل الشؤون السياسية الإسرائيلية: “الرأي الإسرائيلي المعتاد هو أن هذه الأزمة مجرد مشكلة مؤقتة. لكن هذا يمثل قراءة خاطئة للوضع العالمي، لأنه يسرع من وتيرة التحول العالمي ضد إسرائيل، والذي له آثار وخيمة، وخاصة بين الشباب”.

وتضيف الصحيفة أنه مع تنامي الغضب إزاء تفشي الجوع في غزة، تخاطر إسرائيل بأن تصبح منبوذة دوليا. وبينما لا يزال الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل عام 2023 قضية ملحة بالنسبة للإسرائيليين، إلا أنه بالنسبة للآخرين حول العالم، أصبح الدمار والجوع في غزة أكثر وضوحا وإلحاحا. وقالت الصحبفة إن الجدل المتزايد حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية يعكس أيضا “تحولا جوهريا في النظرة إلى إسرائيل”، كما قال دانيال ليفي، المفاوض في ظل حكومات حزب العمال السابقة في إسرائيل والرئيس الحالي لمشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط. ويشير إلى تحول ثقافي حاد، مع مظاهرات معادية لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، في أماكن مثل دور الأوبرا والمهرجانات الموسيقية. وقد وجهت نجمات بوب مثل بيلي إيليش وأريانا غراندي نداءات قوية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة. وقال ليفي: “لطالما اعتقدت إسرائيل أنه إذا رمينا عليها معاداة السامية والهولوكوست، فسيختفي كل شيء. لكن روح العصر تتغير، ومحاولات إسرائيل لإثارة الغضب لا تلقى صدى لدى شريحة سكانية أصغر فأصغر”. وتعكس استطلاعات الرأي هذا التغيير. فقد أظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو في نيسان/أبريل أن الآراء الأمريكية تجاه إسرائيل أصبحت أكثر سلبية. وأظهر استطلاع رأي آخر أجراه نفس المركز الشهر الماضي أن نصف البالغين أو أكثر في 20 دولة من أصل 24 دولة شملها الاستطلاع لديهم وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل.

و قال تشاك فرايليتش، نائب مستشار الأمن القومي السابق في إسرائيل، إن نتنياهو كان بطيئا جدا في فهم حقيقة هذا التحول وتكلفته على إسرائيل. وعلق فرايليتش:”هناك بعض الحقيقة في الحرمان، وحتى في عدد محدود من حالات المجاعة في غزة، وهناك بعض معاداة السامية في ردود الفعل”. وأضاف: “لكن مهما كانت الأسباب، لا يهم”. “الخلاصة هي أن إسرائيل أصبحت، أو تتحول، إلى منبوذة دوليا، وإسرائيل لا تستطيع تحمل ذلك”. وقال جيفري سي. هيرف، أستاذ التاريخ الفخري بجامعة ميريلاند، إنه لاحظ تحولا نحو معاداة الصهيونية في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، وتوقع استمراره. ويلقي باللوم على نتنياهو لفشله في إدراك أن الحرب ضد حماس هي أيضا حرب سردية سياسية. وقال: “إن رد الفعل العنيف الآن دليل على عجز إسرائيل، إذ وقعت في فخ استراتيجية حماس طويلة الأمد لاستغلال معاناة سكان غزة لمصلحتها الخاصة”. وأضاف هيرف: “بعد الحرب العالمية الثانية، ساعد الحلفاء المدنيين الألمان، بحجة أنهم حرروهم من ديكتاتورية فاسدة”. وأضاف: “كان ينبغي على إسرائيل أن تأتي إلى غزة لتحرير سكانها من حماس، كما حرر الحلفاء الألمان من النازيين. لكن العالم الآن يكره إسرائيل”.