اعتزل السياسة عام 2009.. الموت يغيب عميد الساسة القدماء في الأردن زيد الرفاعي- (صورة وفيديو)

عمان- “القدس العربي”:

نعت مؤسسات الدولة الأردنية بعد ظهر الإثنين الراحل زيد سمير الرفاعي والذي يعتبر من أعمدة وأركان لا بل من أهم رموز طبقة رجال الدولة في الأردن.

ويفترض أن يؤثر غياب الرفاعي الأب المفاجئ على مساحة واسعة من الفقدان بسبب خبرته العميقة والواسعة والتي امتدت لأكثر من 50 عاما.

وموت الرفاعي مؤشر وسط السياسيين الأردنيين على غياب مفاجئ ليس فقط لأبرز حراس الدولة في العهد القديم ولكن لأحد الشخصيات السياسية الأبرز في البلاد خلال القرن الماضي.

والمرحوم هو نجل رئيس الوزراء الأسبق في الخمسينيات سمير الرفاعي ووالد رئيس الوزراء الأسبق مرتين أيضا سمير الرفاعي الحفيد.

إنا لله وإنا إليه راجعون

نودع اليوم المرحوم دولة #زيد_الرفاعي الذي كان رجل دولة من الطراز الفريد، لم يحنث بقسم وشكّل بعبقريته مدرسةً سياسية وطنية،كان الاقرب للملك الحسين ورافقه في أقسى الظروف وحمى بظهره جسد الحسين من رصاص الغدر والخيانة

خالص العزاء لاهله ومحبيه @SamirAlRifai pic.twitter.com/LmSwtJsIjZ — اخبرهم يا صلاح (@salah5wq_1) August 12, 2024

وتقلد الراحل الذي ولد في عمان عام 1936 عدة مناصب رفيعة جدا في الدولة الأردنية من بينها رئاسة الوزراء حيث شكل حكومته الأولى عام 1973 والثانية عام 1985 وتولى رئاسة مجلس الأعيان نحو 12 عاما قبل قراره اعتزال العمل السياسي عام 2009 مباشرة بعد تكليف نجله الوحيد سمير زيد الرفاعي برئاسة أول حكومة له.

ويعتبر الرفاعي الأب الراحل عميد عائلة الرفاعي السياسية المخضرمة وأحد أبرز أركانها وكان قد رحل عن الدنيا ظهر الاثنين بعد صراع طويل لعدة سنوات مع مرض عضال.