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اعتزل السياسة عام 2009.. الموت يغيب عميد الساسة القدماء في الأردن زيد الرفاعي- (صورة وفيديو)

12 - أغسطس - 2024

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عمان- “القدس العربي”:

نعت مؤسسات الدولة الأردنية بعد ظهر الإثنين الراحل زيد سمير الرفاعي والذي يعتبر من أعمدة وأركان لا بل من أهم رموز طبقة رجال الدولة في الأردن.

 ويفترض أن يؤثر غياب الرفاعي الأب المفاجئ على مساحة واسعة من الفقدان بسبب خبرته العميقة والواسعة والتي امتدت لأكثر من 50 عاما.

 وموت الرفاعي مؤشر وسط السياسيين الأردنيين على غياب مفاجئ ليس فقط لأبرز حراس الدولة في العهد القديم ولكن لأحد الشخصيات السياسية الأبرز في البلاد خلال القرن الماضي.

 والمرحوم هو نجل رئيس الوزراء الأسبق في الخمسينيات سمير الرفاعي ووالد رئيس الوزراء الأسبق مرتين أيضا سمير الرفاعي الحفيد.

 وتقلد الراحل الذي ولد في عمان عام 1936 عدة مناصب رفيعة جدا في الدولة الأردنية من بينها رئاسة الوزراء حيث شكل حكومته الأولى عام 1973 والثانية عام 1985 وتولى رئاسة مجلس الأعيان نحو 12 عاما قبل قراره اعتزال العمل السياسي عام 2009 مباشرة بعد تكليف نجله الوحيد سمير زيد الرفاعي برئاسة أول حكومة له.

ويعتبر الرفاعي الأب الراحل عميد عائلة الرفاعي السياسية المخضرمة وأحد أبرز أركانها وكان قد رحل عن الدنيا ظهر الاثنين بعد صراع طويل لعدة سنوات مع مرض عضال.

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  1. يقول سحيج متقاعد:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 3:24 م

    تقول احدى فقرات التقريرعن المرحوم رئيس الوزراء الأسبق

    ……والمرحوم هو نجل رئيس الوزراء الأسبق في الخمسينيات سمير الرفاعي ووالد رئيس الوزراء الأسبق مرتين أيضا سمير الرفاعي الحفيد

    ومن عندياتي هاي نقطة وعلامة استفهام و علامتين تعجب . ؟ !!

    مشكلة اللغة العربية تكمن في رومانسيتها و رقيها لذلك لم تتطور تعبيرات البذاءة فيها و استقرت على بداءيتها ومحدودية قدراتها ، بعكس اللغات الاخرى التي جمح بها الخيال ووفر للمتحدثين بها اضرابا واطوارا من البلاغة تدخل الراحة والطمأنينة لمن يستخدمها وتوفر مهربا للعجز والضيق.
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