اعتصام أمام مكتب ستامر في لندن بعد مجزرة مواصي خان يونس- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

شارك المئات في اعتصام طارئ أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، مساء السبت، استنكارا لمجزرة مواصي خان يونس، والمجازر المتلاحقة في قطاع غزة، ولمزيد من الضغط على الحكومة العمالية لوقف تصدير السلاح لإسرائيل.

الاعتصام جاء تلبية لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وبالتعاون مع نبض فلسطين وعمال الصحة من أجل فلسطين، وإعلاميون من أجل فلسطين.

نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان، أشار لأربع رسائل يحملها الاعتصام، من أجل ترجمة تصريحات حكومة العمال الإيجابية إلى مواقف عملية وعلى رأسها الوقف الفوري لتصدير السلاح للاحتلال، وإعادة تمويل الأونروا، وسحب تحفظ الحكومة البريطانية السابقة على أهلية نظر المحكمة الجنائية الدولية بالشكوى ضد نتنياهو وقادة الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين.

ويأتي هذا بعد أن كشفت دراسة رائدة من مجلة “لانسيت” وهي واحدة من أرفع المجلات الطبية عالميا، عن التأثير المأساوي للعدوان الذي يُتوقع أن يودي بحياة 186 ألف فلسطيني.

وتحدث في المظاهرة نشطاء إنجليز متضامنون مع فلسطين مثل الطبيبة سو، وأندرو فانستاين، والشابة فيونا، وماهر حجاج عن نبض فلسطين. فيما ألقى كلمة المنتدى الفلسطيني، ميسرة إبراهيم.

تُعد هذه المظاهرات جزءا من حراك أوسع يمتد في بريطانيا وعلى الصعيد العالمي، والذي يعكس الاستياء العميق من الاستجابات المتخاذلة من الحكومات الغربية والعالمية تجاه العدوان على غزة.

شارك في المظاهرات الأخيرة حشود ضخمة في جميع أنحاء بريطانيا، من بينهم طلاب الجامعات البريطانية الكبرى، ومجموعات حقوقية متنوعة، ومؤسسات النشاط الفلسطيني، ونشطاء يهود كذلك.