اعتصام لمساندة المعتقلين في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر قرب رام الله

رام الله – «القدس العربي»: نظمت مؤسسات الأسرى اعتصاما مركزيا لمسنادة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، قرب رام الله.

ورفع المعتصمون صور العشرات من المعتقلين، ولافتات تندد بتصاعد انتهاكات الاحتلال بحقهم في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى استشهاد 7 منهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، آخرهم الشهيد عبد الرحمن البحش الذي أُعلن ارتقاؤه مساء أمس في سجن «مجدو».

وعبر ذوو معتقلين ممن شاركوا في الاعتصام عن القلق الذي يعتريهم على مصير أبنائهم في معتقلات الاحتلال، في ظل التقارير والشهادات التي ترد بشأن الإجراءات والعقوبات والانتهاكات الخطيرة التي باتت تفرضها إدارة السجون في الأسابيع الأخيرة.

واعتبر رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان ارتقاء شهيد سابع من أبناء الحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر، دليلا على أن الجرائم متواصلة بحق المعتقلين في سجون الاحتلال، وبما يؤكد وجود تشريع بإعدامهم وقتلهم عبر الاعتداء عليهم بالضرب.

وأضاف أن ذلك يحتم أن تتحمل المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في فلسطين مسؤولياتها، خاصة في ظل غياب المعلومات عما تقترفه إدارة السجون من جرائم، سوى بعض ما يرد في شهادات الأسرى المحررين وعبر المحامين الذين يتمكنون من القيام بزيارات خاصة.

وحذر من ارتقاء المزيد من الشهداء في صفوف الحركة الأسيرة خلال الأيام المقبلة بفعل الظروف الكارثية التي تفرضها إدارة السجون، وسياسات التنكيل والشبح والضرب والتجويع داخل المعتقلات، وطالب بالاستمرار في رفع الشكاوى أمام الجنائية الدولية لوقف الإجراءات المتصاعدة بحق المعتقلين، أمام مرأى الدول والمؤسسات الحقوقية العالمية التي آثرت الصمت إزاء ما يحدث من جرائم، ولم تُصدر ولو إدانات واضحة لما يجري.

فيما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أن المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال يتعرضون لحرب انتقامية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأن ارتقاء 7 شهداء منهم هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي المعيب والمريب، والذي امتد لثلاثة أشهر.

وأعرب عن اعتقاده بأن عدد الشهداء من المعتقلين، خاصة من قطاع غزة، سيكون كبيرا، استنادا إلى معلومات تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أنهم يعاملون بطريقة أكثر من وحشية، ما أدى إلى ارتقاء العديد منهم.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قد أعلنا في وقت متأخر من مساء أمس، أن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيال جديدة بحقّ الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عامًا) من نابلس في سجن (مجدو).

والأسير معتقل منذ تاريخ 31 أيار/ مايو 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا، ليكون الشهيد البحش هو الشهيد الأول في أول يوم من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب عدد من معتقلي غزة، كان إعلام الاحتلال قد تحدث عن استشهادهم في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، دون أن يوضح أي تفاصيل حول هوياتهم أو أعدادهم.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إنّ جريمة اغتيال الأسير البحش في سجن (مجدو) الذي شكّل أحد السّجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحقّ الأسرى بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول والذي ارتقى فيه ثلاثة أسرى قبل الأسير البحش، تؤكّد أنّ الاحتلال ماض ودون أي رادع، أو أي اعتبار، في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحقّ أسرى ومعتقلين في سجونه، إلى جانب جرائم التّعذيب والتّنكيل الممنهجة، والتي تهدف إلى قتلهم بشكل مباشر.

وأضافا أنّ كافة الشهادات التي نقلها أسرى أفرج عنهم على مدار الفترة الماضية وكذلك شهادات نقلها المحامون، إضافة إلى الشهادات التي حصلت عليها المؤسسات حول عمليات اغتيال معتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر، تؤكّد أن عمليات التّعذيب والضرب المبرح من قبل وحدات القمع ووحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، كانت السبب المباشر في استشهادهم.

وطالبا كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، باستعادة دورها اللازم والمطلوب، أمام هذه الجرائم الغير منتهية، والضغط بكل السبل لوقف الجرائم الغير مسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.

ومع ارتقاء الأسير عبد الرحمن البحش من نابلس، فإن عدد شهداء الحركة الأســيرة يرتفع إلى (244) منذ عام 1967.

ونذكّر بأسماء الشهداء الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر وهم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، والشهيد عبد الرحمن البحش الذي ارتقى أمس.