اعتصام مزارعين فلسطينيين في غزة للمطالبة برفع القيود الإسرائيلية

غزة: اعتصم عشرات المزارعين الفلسطينيين ، اليوم الخميس ، على الأطراف الشرقية لقطاع غزة للمطالبة برفع قيود سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عملهم.

وحث المزارعون، خلال اعتصامهم على أطراف مخيم البريج للاجئين، على إنهاء قيود التصدير لمنتجاتهم ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007 .

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبو عودة ، خلال الاعتصام، إن المزارعين هم أكثر الفئات تضررا من سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي فضلا عن الاستهداف الممنهج لأرضيهم.

وأكد أبو عودة على مطلب رفع الحصار والتضييق على المزارعين في قطاع غزة لاسيما العاملين في المناطق الحدودية ومنعهم من زراعة أجزاء كبيرة من أراضيهم والوصول إلى محاصيلهم.

وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة التضييق وتقييد تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الخارج فيما تقيد دخول أي تكنولوجيا زراعية لدعم التطوير والنمو في القطاع الزراعي.

(وكالات)