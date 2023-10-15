اعتقالات الاحتلال في الضفة بعد “طوفان الأقصى”: كثافة عالية ووحشية في التعذيب وتهديد بالقتل

رام الله- “القدس العربي”:

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية “طوفان الأقصى” حملات الاعتقال في الضّفة الغربية حيث وصل عدد المعتقلين خلال أسبوع ما يقرب من 500 معتقل إلى جانب فرض سلسلة إجراءات عقابية جديدة.

واعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال نفذ حملات اعتقال هي الأعلى منذ سنوات مقارنة مع مستوى الاعتقالات، والمدة التي نفذت خلالها حملات الاعتقال.

وكشف نادي الأسير أن عدد حالات الاعتقال منذ تاريخ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى)، نحو (470) حالة اعتقال، شملت كافة الفئات، إلى جانب المعتقلين من العمال، وغزة التي لم يعرف أعدادهم بشكل دقيق حتّى اليوم، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل التي سُجل فيها أعلى نسبة.

وأضاف نادي الأسير، أنّ قوات الاحتلال شنّت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت (65) مواطنًا على الأقل، وتوزعت عمليات الاعتقال في أغلب محافظات الضّفة، بما فيها القدس.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الشهادات التي تلقاها من عائلات المعتقلين، تعكس مستوى الوحشية التي تستخدمها قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التهديدات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، هذا عدا عن الاعتداء بالضرّب المبرّح الذي طال غالبية المعتقلين، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل.

وأكّد نادي الأسير، أنّ تصاعد عمليات الاعتقال الراهنّة، يرافقها تعقيدات وصعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين في مراكز التّحقيق والتوقيف، نتيجة لجملة الإجراءات التي فرضها الاحتلال على عمل الطواقم القانونية، والمماطلة تحديدًا في إعطاء إجابات عن مصير المعتقلين، وأماكن احتجازهم، تحديدًا بعد تفعيل الاحتلال للأمر العسكري الذي يتضمن زيادة مدة التمديد الأولى، وكذلك حرمان المعتقلين من لقاء المحامي لمدة أدناها يومان.

وتوجه نادي الأسير، إلى كافة عائلات المعتقلين في الضفة، بضرورة التواصل مع المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى، في محاولة لرصد ومتابعة الجرائم والانتهاكات التي تنفذ بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، ومتابعتها لاحقًا، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات.

يُشار إلى أنّه ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال نحو (6000) حالة اعتقال.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

وفي سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من هجمتها ضد المعتقلين، وأبلغت بعض السجون باحتفاظ كل معتقل بغيارين فقط، تمهيدا للاستيلاء على الملابس والأغطية والممتلكات كافة التي تبقت لديهم.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي، أن هذا الإجراء يدلل على مدى خطورة المخطط الذي تنفذه إدارة سجون الاحتلال للانتقام من المعتقلين، والذي يقف خلفه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، في محاولة لفرض أمر واقع جديد يستهدف كافة تفاصيل الحياة اليومية داخل السجون.

وحذّرت بدورها، من سياسة التفرد المتبعة لدى إدارة واستخبارات سجون الاحتلال، وتحولت حياة المعتقلين إلى جحيم حقيقي، إذ يعيشون في غرف مغلقة بالأقفال طوال الوقت، ويحرمون من كافة حقوقهم.

وطالبت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لزيارة السجون، وتكثيف طواقم الصليب العاملة للوقوف على كل مجريات الأحداث، ووضع حد لهذا الجنون المخالف لكل المواثيق والأعراف، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وكانت إدارة سجون الاحتلال فرضت مؤخرا جملة من الإجراءات بحق المعتقلين، وهي: إغلاق الأقسام في كل السجون، سحب محطات التلفاز المتاحة للمعتقلين وعددها محدود، زيادة أجهزة التشويش، إيقاف زيارات عائلات المعتقلين، إبلاغ المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع، تعمد قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين بين فترة وأخرى، سحب المواد الغذائية في أقسام المعتقلين، حرمانهم من الخروج إلى ساحة السجن (الفورة)، حرمان المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات.

بالإضافة إلى عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع المدججة بالسلاح، ومن بين السجون التي تعرضت للاقتحامات، (الدامون) السجن الذي تحتجز فيه أغلبية المعتقلات، وسجون (النقب، وعوفر، ومجدو).

وتوثيق عمليات عزل لعدد من المعتقلين من خلال نقلهم إلى الزنازين، من بينهم ممثلة المعتقلات مرح باكير، كما تم عمليات نقل جماعية طالت معتقلي غزة في سجن (النقب) حيث جرى نقلهم إلى سجن (نفحة)، إلى جانب عملية نقل تمت داخل السجن الواحد، كما جرى بحق المعتقلين القابعين في قسم الخيام في سجن (النقب)، حيث جرى نقلهم وتوزيعهم على بقية الأقسام.

وبموجب أمر عسكري قرر الاحتلال زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة، إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي، في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال ولجميع المعتقلين.

وبموجب أمر أصدره وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يَعتبر المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين بناءً على “قانون المقاتل غير الشرعي” الصادر عام 2002، إذ نص الأمر 3 (أ-ب) على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى (سديت يمان)، وهو معسكر للجيش بالقرب من (بئر السبع)، ويسري هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه، ويأتي هذا الأمر خلافا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة إنه منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة نصرة للأقصى والضفة والأسرى، لا زال الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم بشعة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، وذلك في عملية استعراض للقوة الغاشمة في داخل السجون.

وأضافت اللجنة أنه وبعد أن فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة على الأرض، لمحاولة ترميم صورته المهزوزة أمام شعبه والعالم على تعذيب ومضاعفة معاناة الأسرى.

وأطلقت اللجنة صرخة استغاثة للعالم الحر والمجتمع الدولي مفادها “أن ظروفنا الاعتقالية في داخل السجون أصبحت لا تحتمل بعد قطع المياه والكهرباء وتقليص الوجبات الغذائية وزيادة الاكتظاظ داخل الغرف وسياسة المضايقات المستمرة ومنعنا من الخروج للفورة، وعزل الكثير من الأسرى في العزل الانفرادي”.