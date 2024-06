اعتقالات خلال قمع مظاهرة في تل أبيب طالبت بإبرام صفقة مع حماس واستقالة نتنياهو- (صور وفيديو)

تل أبيب: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 18 شخصًا خلال قمعها مظاهرة في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، طالبت بإبرام صفقة مع حماس، مقابل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

واعتبرت الشرطة المظاهرة “غير قانونية”، وقالت في بيان مقتضب إنّها “اعتقلت 18 شخصا في شارع كابلان، بتهمة إثارة الشغب”.

أوضحت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، من جانبها، أنّ “الشرطة قمعت المظاهرة في شارع كابلان، واستخدمت وسائل التفريق المختلفة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المظاهرة خرجت للمطالبة بإبرام صفقة تؤدي للإفراج عن الأسرى المحتجزين، وإقالة حكومة نتنياهو.

والجمعة، بدأت محادثات بالعاصمة الفرنسية باريس في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من باريس وتحدث عن “مفاوضات جيدة وأجواء إيجابية”.

والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات المحتجزين في غزة تصعيد ما وصفوها بـ”الإجراءات النضالية” للضغط على الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو للإفراج عن أبنائهم.

ويتظاهر أهالي الأسرى، بوتيرة شبه يومية، لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.

🚨BREAKING:AT LEAST 18 ARRESTED IN TEL AVIV.

At least 18 arrested during wild protests in Tel Aviv against Netanyahu’s government, calling for the return of the Israeli prisoners in Gaza. pic.twitter.com/wTM87jg5QE

— Censored Voice. (@CensoredNws) February 24, 2024