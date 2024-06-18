اعتقالات في روسيا بعد إصابة العشرات بما يشتبه أنه تسمم وشيقي

موسكو: اعتقل محققون روس ثلاثة أشخاص ووجهوا اتهامات لهم بعد إصابة ما يربو على 120 شخصا في موسكو والعشرات في مدن أخرى بما يشتبه أنه تسمم وشيقي.

وقالت لجنة التحقيق الروسية المعنية بالجرائم الخطيرة إنها ألقت القبض على رئيس شركة لإنتاج المواد الغذائية ومدير ورئيس قسم مراقبة الجودة في خدمة لتوصيل الطعام.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن أكثر من 120 شخصا تلقوا استشارة طبية في موسكو بعد شعورهم بأعراض تسمم وإصابتهم بما يشتبه في أنه تسمم وشيقي، وهو مرض نادر ومهدد للحياة يهاجم أعصاب الجسم ويسبب مشاكل في التنفس وشلل في العضلات. ويمكن أن تدخل البكتريا المسببة للمرض الجسم من خلال تناول أطعمة غير محفوظة بشكل جيد.

وأضافت الوكالة أن حوالي 30 شخصا في مدينتي كازان ونيجني نوفغورود إلى الشرق من موسكو توجهوا إلى مستشفيات بسبب أعراض التسمم الوشيقي.

ويرقد العشرات في المدن الثلاث في العناية المركزة. ونقلت الوكالة عن مسؤول في موسكو القول إن المرضى تحت المتابعة المستمرة وأعراضهم غير مهددة للحياة.

وذكرت لجنة التحقيق أنها توصلت إلى أن شركتي الأغذية انتهكتا العديد من المعايير الصحية والوبائية من بينها عدم تقديم تقارير الاختبارات المعملية وعدم الالتزام بإجراءات الرقابة على عمليات الإنتاج.

(رويترز)