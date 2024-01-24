اعتقالات واسعة في الضفة وتعديات على عوائل الأسرى «وتفتيش عارٍ»

الضفة – «القدس العربي» : شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تركزت في محافظة سلفيت، فيما فجرت منزل أسير في نابلس، فيما أشارت تقارير فلسطينية الى استهداف قوات الاحتلال لعائلات أسرى محكومين بالمؤبد.

وفي التفاصيل داهمت قوات الاحتلال منازل عدة في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية صوب الفلسطينيين، إلى جانب وضع حاجز عسكري على مدخل بلدة قراوة بني حسان.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال سيدة ونجلها خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت منزل عائلة الأسير المحرر مهدي أبو شريفة، واعتقلت والدته وشقيقه محمد، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وطالت اعتقالات قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة بني نعيم شرق المدينة، وتخللت المداهمات عمليات تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين.

واعتقل جنود الاحتلال مراد محمد ربيع الحجوج، وإبراهيم أسامة الخضور بعد مداهمة منزلي عائلتيهما في بلدة بني نعيم، وتخريب محتوياتهما، وسرقة مصاغ ذهبي والاستيلاء على مركبة.

كما استولى جنود الاحتلال على 3 مركبات تعود لعائلة فؤاد الخضور، وذلك بعد تفتيش منازل عدد من الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتقلت الفلسطينيين عبد الرحمن وطارق دويك.

ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين، بينهم الشاب صالح أبو شلون بعد مداهمة منزله في مخيم العين غرب المدينة.

وتمركزت قوات الاحتلال في العديد من الطرق المؤدية للمخيم، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، فيما اعتقلت المواطن هاني صوان ونجليه علاء وعبادة بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه في شارع السكة والاعتداء على قاطنيه بالضرب.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير باسل شحادة في قرية عوريف، جنوب نابلس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال القرية، وحاصرت منزل الأسير باسل شحادة وفرضت طوقًا في محيطه، وزرعت المتفجرات في داخله ثم تم تفجيره.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير المحرر مهدي أبو شريفة، قبل أن تقوم باعتقال والدته وشقيقه محمد، للضغط عليه لتسليم نفسه بداعي أنه من المطلوبين.

وفي سياق متصل، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لمنازل عائلات الأسرى الفلسطينيين، حيث طالت اعتداءاته منازل عائلات أسرى يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، وآخرين تعرضوا للاعتقال بعد السابع من أكتوبر، وتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير إن زوجات الأسرى أفدن بتعرضهن لتعديات وعمليات تفتيش عارٍ وتنكيل.

وحسب النادي فإنهن من بين عشرات الحالات في صفوف عائلات الأسرى والمعتقلين، التي واجهت هذه السّياسة بعد السابع من أكتوبر

ونقل شهادات لزوجات أسرى ومعتقلين إداريين، أكدن انتهاج جنود الاحتلال سياسة مصادرة وسرقة أموال وسيارات ومصاغ ذهب، في الاقتحامات لمنازلهن التي رافقها تدمير وتخريب واسع.

وأفادت زوجات أسرى بتعرضهن لتعديات وعمليات تفتيش عارٍ وتنكيل.

وحسب نادي الأسير، فهن من بين عشرات الحالات في صفوف عائلات الأسرى والمعتقلين، التي واجهت هذه السّياسة بعد السابع من أكتوبر، وبعض العائلات تكررت عمليات الاقتحام لمنازلهم خلال فترة وجيزة.

إحدى الحالات التي رصدها نادي الأسير، عائلة المعتقل الإداريّ يوسف اللحام من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 15 عامًا، واقتحم الاحتلال منزل عائلته، وخلال ذلك اعتدى الجنود على ابنة الأسير، وهددوها بقتل والدها، وصادروا مبلغًا من المال ومصاغا من الذهب، كما هددوا العائلة بأنهم سيعودون مجددًا لاقتحام المنزل بحثًا عن أموال، ثم رشوا المنزل بالغاز قبل الانسحاب منه.

وبيّن النادي أن جيش الاحتلال استولى في وقت سابق من شهر كانون ثاني/يناير الحالي، على مركبات ومبالغ مالية من منازل عائلات الأسرى نائل البرغوثي وربيع البرغوثي ومراد البرغوثي من بلدة كوبر، ورامي البرغوثي من كفر عين.

وأكد أن الاحتلال انتهج هذه السياسة على مدار السّنوات القليلة الماضية بشكل كبير، واستحدث قوانين لشرعنتها، وقد تركزت في مدينة القدس، وهي جزء من جملة أدوات الاستعمار الإسرائيليّ، التي تشمل مصادرة مخصصات الأسرى.

وفي سياق متصل، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها التوثيقي تفاصيل الإجراءات القمعية التي تفرضها إدارتا سجني «جلبوع» و«عوفر» على المعتقلين.

واستندت إلى شهادة محاميتها، عند زيارتها أمس للمعتقل تامر الحج علي (29 عاما) من مدينة نابلس في «جلبوع»، حيث حضر إلى الزيارة مكبل اليدين والرجلين، وعندما طلبت من السجان فك قيوده لأن هذا إجراء غير قانوني، خاصة أن المعتقل لا يصنف كخطير أمني، رفض بشدة، بعدها حضر ضابط الاحتلال المسؤول وقال إنه منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، هناك أوامر بعدم إنزال السلاسل خاصة لمعتقلي «جلبوع»، وبعد جدال طويل والتقدم بطلب اعتراض على هذا الإجراء التعسفي، كان رده: «لن يتم إنزال السلاسل، ويمكنك التوجه إلى أي جهة تريدين، وهذا أمر مفروغ منه».

وأوضحت أن ما جرى ما هو إلا جزء بسيط من جملة الخطوات العقابية المفروضة على معتقلينا في كل السجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدافع الانتقام ومضاعفة العذاب النفسي والجسدي لهم.

وبالنسبة لمعتقلي «عوفر» غرب رام الله، أوضحت أنهم يتعرضون لإجراءات عقابية مشددة تفرضها عليهم إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واشارت إلى أن المعتقلين يتعرضون لإهمال طبي متعمد، خاصة في ظل وجود عدد منهم ممن يعانون أمراضا مزمنة ولا يتم إعطاؤهم الأدوية اللازمة، كحالة المعتقل نضال أبو سرور الذي يعاني مرضا جلديا الذي رفضت إدارة سجون الاحتلال تقديم العلاج له.

ولفتت إلى أن الطعام المقدم إليهم سيئ من حيث الكمية والجودة، ما يضطر المعتقلين إلى البقاء دون طعام من الساعة الثالثة مساءً حتى اليوم التالي.

كما أن الغرفة الواحدة التي يوجد فيها 6 أسرى، أصبح فيها ما لا يقل عن 10 معتقلين، ما يجبر جزءا منهم على النوم على الأرض، كما يُسمح لهم بالخروج إلى «الفورة» لمرة واحدة فقط في اليوم ولمدة تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة.

وتطرقت الهيئة إلى ظروف اعتقال الشاب مجد الشرباتي الذي اعتُقل من منزله بعد الاعتداء عليه بأعقاب البنادق، وتقييد يديه وتعصيب عينيه، ثم نُقل إلى معسكر لجيش الاحتلال حيث اعتدى جنود الاحتلال عليه مرة أخرى، ونُقل بعدها إلى سجن عوفر حيث تعرض من جديد لاعتداء مما تسمى قوات «الناحشون».

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تعزل المعتقلين في كل السجون عن العالم الخارجي، بقطع الاتصالات عنهم، ومنع زيارات ذويهم والمحامين، حتى يتسنى لها القيام بانتهاكاتها دون حسيب أو رقيب.

وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المرتكبة بحق المعتقلين.