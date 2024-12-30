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اعتقال أعضاء مجموعة إرهابية جنوب شرق الجزائر

30 - ديسمبر - 2024

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الجزائر: أعلن القضاء الجزائري اليوم الاثنين، عن تفكيك مجموعة إرهابية واعتقال أعضائها الستة، منهم اثنان من جنسية أجنبية في جنوب شرق البلاد.

وكشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، في العاصمة الجزائرية، عن ضبط أسلحة وذخيرة حربية وتجهيزات حساسة تتمثل في 3 بنادق رشاشة، ورشاشين من نوع كلاشنيكوف، و4 أجهزة اتصال لاسلكي منهم 3 من نوع ثريا، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع.

كما تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين، تفوق كميتها مليونين وأربعمائة ألف كبسولة.

وقالت النيابة إنه بعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع المتهمين الستة رهن الحبس المؤقت.

(د ب أ)

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  1. يقول سالمي القبة:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 1:45 م

    قلناها اكثر من مائة مرة الجزائر عصية على كل من يحاول التلاعب بأمنها . جيش قوي اقتصاد ناشئ وشعب واعي .

    رد

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