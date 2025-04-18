اعتقال أكثر من 170 شخصاً بعد هجمات على فروع كنتاكي في باكستان احتجاجاً على حرب غزة

مظاهرة مناهضة لإسرائيل في لاهور في 17 أبريل/نيسان 2025. ا ف ب

كراتشي/لاهور: قال مسؤولون إن الشرطة الباكستانية اعتقلت العشرات، في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أكثر من عشر هجمات نفذتها حشود على منافذ بيع سلسلة مطاعم كنتاكي (كيه.إف.سي) الأمريكية بسبب مشاعر معادية للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وحربها على قطاع غزة.

وأكدت الشرطة في مدن كبرى في البلاد، منها كراتشي على الساحل الجنوبي، ولاهور في الشرق، والعاصمة إسلام أباد، 11 واقعة على الأقل تعرّضت فيها منافذ بيع كنتاكي لتخريب وهجمات من متظاهرين مسلحين بعصي. وقال المسؤولون إن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 178 شخصاً.

ولم ترد كنتاكي أو شركتها الأم (يام براندز)، ومقرهما الولايات المتحدة، على طلبات التعليق.

وقال مسؤول في الشرطة، طلب عدم ذكر اسمه، إن أحد موظفي سلسلة المطاعم قتل بالرصاص قبل أيام في متجر على مشارف لاهور على يد مسلحين مجهولين.

وأضاف المسؤول أنه لم تكن هناك أي احتجاجات في ذلك الوقت، وأنهم يحققون في ما إذا كان القتل بدافع سياسي أم لسبب آخر.

وأعلنت الشرطة في لاهور تعزيز الإجراءات الأمنية في 27 فرعاً لسلسلة مطاعم كنتاكي في أنحاء المدينة بعد وقوع هجومين ومنع خمسة هجمات.

قال فيصل كمران، وهو ضابط شرطة كبير في لاهور: “نحقق في دور أفراد وجماعات مختلفة في هذه الهجمات” مضيفاً أن السلطات اعتقلت 11 شخصاً في المدينة، من بينهم عضو في حزب حركة لبيك باكستان. وأشار إلى أن الحزب لم ينظم الاحتجاجات رسمياً.

وقال ريحان محسن خان، المتحدث باسم الحركة، إنها “حثّت المسلمين على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لكنها لم تطلق أي دعوة للاحتجاج أمام مطاعم كنتاكي”.

وأضاف: “إذا ادعى أي شخص آخر أنه من زعامات الحزب أو من نشطائه وهو مشارك في مثل تلك الأنشطة فيجب أن يكون ذلك على مسؤوليته الشخصية التي لا صلة لها بسياسات الحزب”.

وتعتبر سلسلة مطاعم كنتاكي منذ فترة طويلة رمزاً للولايات المتحدة في باكستان، وتحملت وطأة مشاعر معادية لأمريكا في العقود الماضية بتنظيم احتجاجات وشن هجمات.

وتعرضت علامات تجارية غربية للمقاطعة وأشكال أخرى من الاحتجاج في باكستان ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة في الأشهر القليلة الماضية، احتجاجاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت شركة يام براندز أن بيتزا هت، إحدى علاماتها التجارية الأخرى، تواجه تأثيراً طويل الأمد للمقاطعة المتعلقة بحرب إسرائيل على غزة.

وفي باكستان، شقت علامات تجارية محلية طريقها إلى سوق الكولا سريع النمو مع تجنب بعض المستهلكين للعلامات التجارية الأمريكية.

وأظهرت بيانات شركة جلوبال داتا أن حصة كوكاكولا في سوق المستهلكين في باكستان انخفضت في 2023 إلى 5.7 بالمئة من 6.3 بالمئة في 2022، بينما انخفضت حصة بيبسي-كو إلى 10.4 بالمئة من 10.8 بالمئة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا رجال دين في باكستان إلى مقاطعة أي منتجات أو علامات تجارية يقولون إنها تدعم إسرائيل أو الاقتصاد الأمريكي، لكنهم طالبوا بالتمسك بالسلمية وعدم تدمير الممتلكات.

(رويترز)